Quadro foi encontrado por agentes da DDEF - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Quadro foi encontrado por agentes da DDEFReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 03/06/2026 09:02

Rio - A Polícia Civil realizou, nesta terça-feira (2), uma operação contra um esquema de fraude milionária envolvendo obras de arte e imóveis de alto valor. Segundo investigações, Michelle Coelho Montenegro se apropriou de quatro quadros, com valor total estimado de R$ 10 milhões. A mulher foi presa na ação.

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A Delegacia de Defraudações (DDEF) identificou que Michelle, principal investigada, teria construído uma falsa imagem de credibilidade para conquistar a confiança da vítima. Apresentando-se como advogada e herdeira de um grande patrimônio, a mulher teria convencido um galerista a fazer negócios milionários envolvendo a venda de um imóvel em Copacabana, Zona Sul, e o comércio de obras com elevado valor.

"Ela - se apresentando como advogada, pessoa de poder aquisitivo alto, que tem conhecimento de comércio de obras de arte - teria se aproximado de um galerista e oferecido para intermediar a compra e venda das obras. Fazendo isso, ela conseguiu se apoderar de quatro obras de arte, avaliadas em um total superior a R$ 10 milhões. Nesse cenário, ela ainda conseguiu auferir vantagem indevida, induzindo essa pessoa ao erro, fazendo com que fizesse transferências bancárias, como R$ 120 mil a título de um sinal, além de R$ 2,5 milhões a título na compra de um imóvel", explicou o delegado Marcos Buss, titular da especializada.

De acordo com as apurações, a mulher utilizava promessas de negócios lucrativos para induzir a vítima a realizar pagamentos antecipados e adiantamentos financeiros. Ao longo das diligências, agentes reuniram elementos que revelaram a utilização de documentos aparentemente falsificados, comprovantes bancários sem lastro financeiro e cheques posteriormente devolvidos por fraude.

"Ela se apropriou das obras de arte de valores altíssimos e também de quantias, ao argumento que estaria intermediando a compra e venda de outras obras. São tantas fraudes praticadas. Parece que ela aproveita dessa situação que consegue construir, traz a confiança da vítima e faz esse estrago", destacou Buss.



Durante a apuração, surgiram elementos relacionados à participação de outras pessoas no esquema, sendo uma delas o advogado Felipe Barbosa Bittencourt. Policiais encontraram, na casa dele, diversos quadros de elevado valor. Um deles é objeto de investigação no inquérito. O homem foi conduzido à especializada para prestar depoimento e autuado em flagrante por receptação.

O advogado Alan Sapir, que representa Felipe, destacou que o cliente prestou serviços advocatícios para Michelle e que recebeu o quadro como forma de pagamento. Segundo a defesa, o homem não sabia que essa obra de arte estava relacionada a um esquema criminoso.

"O doutor Felipe nunca teve qualquer conhecimento acerca desse quadro com envolvimento em esquema de obras de arte ou qualquer coisa semelhante. A verdade será esclarecida no curso dos autos", comentou.

Agentes da especializada cumpriram um mandado de prisão preventiva contra Michelle e mandados de busca e apreensão em endereços ligados a suspeitos, em Ipanema, na Zona Sul; no Recreio dos Bandeirantes e na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste; e no município de Niterói, na Região Metropolitana.