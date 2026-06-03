Agentes cumpriram mandados de prisão temporária contra suspeitos de participação no crime - Reprodução

Agentes cumpriram mandados de prisão temporária contra suspeitos de participação no crimeReprodução

Publicado 03/06/2026 10:50

Rio - A Polícia Civil realizou, nesta quarta-feira (3), uma operação contra uma quadrilha que roubou materiais de um canteiro de obras da Prefeitura de Niterói, na Região Metropolitana. O prejuízo estimado é de R$ 500 mil. Três homens foram presos.

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A ação da 76ª DP (Niterói), em conjunto com a 59ª DP (Duque de Caxias), visou cumprir mandados de prisão temporária, além de cinco mandados de busca e apreensão em Duque de Caxias e Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Segundo a investigação, o crime ocorreu entre os dias 11 e 12 de maio deste ano, quando homens armados invadiram o canteiro da Arena Niterói, durante a madrugada. O vigilante foi rendido, amarrado e agredido pelos criminosos, que fugiram levando grande quantidade de materiais e equipamentos usados na execução da obra.



As apurações, realizadas pela 76ª DP com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Prefeitura de Niterói, apontaram a participação de 11 criminosos na ação. A quadrilha utilizou dois caminhões para transportar os materiais roubados e três veículos de passeio para dar suporte logístico, monitorando o trajeto e a movimentação no entorno do canteiro.



Ainda de acordo com o investigado, parte dos envolvidos usava uniformes e equipamentos semelhantes aos dos trabalhadores da obra para dificultar a identificação e facilitar a execução do crime.

Também foram empregados veículos clonados, uma estratégia utilizada para ocultar a ação da quadrilha e dificultar o trabalho das forças de segurança.

Nas redes sociais, o prefeito Rodrigo Neves (PDT) falou sobre a prisão os envolvidos e informou que as obras da Arena Niterói seguem normais, sem alteração no cronograma.

"Todas as entradas de Niterói estão monitoradas por dispositivos de monitoramento para segurança pública, todos os bairros. Nós estamos enfrentando de maneira firme a criminalidade. Seguiremos trabalhando para garantir uma segurança pública cada vez mais eficiente para a população niteroiense", disse.

A operação desta quarta-feira (3) teve como objetivo capturar os investigados já identificados, avançar nas buscas dos demais participantes do roubo e recuperar os materiais.