Adolescente acabou sendo conduzido à 6ª DP (Cidade Nova) - Reprodução / Força Municipal

Adolescente acabou sendo conduzido à 6ª DP (Cidade Nova)Reprodução / Força Municipal

Publicado 03/06/2026 11:06

Rio – Um adolescente de 16 anos foi apreendido pela Força Municipal, após uma perseguição nas proximidades da estação de metrô da Cidade Nova, na tarde desta terça-feira (2). Ele estava usando uma pistola falsa na cintura, e o volume chamou a atenção dos guardas. Toda a ação acabou registrada pela câmera corporal de um deles.



Confira o vídeo:

Vídeo: câmera corporal de agente da Força Municipal filma perseguição a adolescente na Cidade Nova.



Créditos: Força Municipal pic.twitter.com/rFT509NsTj — Jornal O Dia (@jornalodia) June 3, 2026

Segundo a corporação, as equipes que patrulham a região central viram o jovem agindo de forma suspeita em um ponto de ônibus, preparando-se para cometer assaltos. Percebendo a aproximação dos guardas, ele atravessou a rua para evitar a abordagem, arremessando a réplica no chão. Segundo a corporação, as equipes que patrulham a região central viram o jovem agindo de forma suspeita em um ponto de ônibus, preparando-se para cometer assaltos. Percebendo a aproximação dos guardas, ele atravessou a rua para evitar a abordagem, arremessando a réplica no chão.

O adolescente correu entre os carros em movimento, mas foi alcançado em menos de um minuto, com uma touca ninja no bolso. Ao ser questionado sobre a fuga, confessou que iria entregar a pistola falsa para outra pessoa nas redondezas.

Após a ação, os guardas o conduziram à 6ª DP (Cidade Nova), onde constataram que o mesmo já tinha registros anteriores, incluindo porte ilegal de arma de fogo e crime análogo ao tráfico de drogas.