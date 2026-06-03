Criminosos entraram na faculdade à noite e furtaram 25 laptops - Reprodução

Criminosos entraram na faculdade à noite e furtaram 25 laptopsReprodução

Publicado 03/06/2026 13:05

Rio - Câmeras de segurança do Centro Universitário Celso Lisboa, no Engenho Novo, Zona Norte, registraram o momento em que dois homens furtaram 25 laptops de um laboratório. Eles aparecem desconectando os carregadores e guardando os aparelhos em uma mochila. Outras duas pessoas participaram da ação.

Confira o vídeo:

Dupla é flagrada furtando 25 computadores de faculdade no Rio.



Crédito: reprodução / redes sociais pic.twitter.com/hEpMrp7bkH — Jornal O Dia (@jornalodia) June 3, 2026

Em um dado momento, os homens se abaixam, com medo de serem pegos. O crime ocorreu na última quinta-feira (28), mas só foi descoberto na manhã do dia seguinte.

Em nota, a Polícia Civil informou que as equipes da 25ª DP (Engenho Novo) analisam as imagens das câmeras e realizam diligências para apurar a autoria do crime e esclarecer os fatos.

Ao DIA, a faculdade se pronunciou: "Assim que tomou conhecimento do ocorrido, a instituição registrou o caso junto às autoridades competentes, adotou todas as medidas cabíveis e está colaborando integralmente com a investigação para identificar os autores do crime".



"O Centro Universitário Celso Lisboa [...] reafirma seu compromisso com a segurança de sua comunidade acadêmica e informa que já está adotando as providências necessárias para minimizar os impactos do ocorrido, garantindo a continuidade das atividades acadêmicas e evitando prejuízos aos seus estudantes", concluiu a nota.

