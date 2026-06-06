Fios foram os principais alvos dos criminosos - Reprodução / Redes Sociais

Fios foram os principais alvos dos criminososReprodução / Redes Sociais

Publicado 06/06/2026 08:40

Rio - Criminosos invadiram e furtaram equipamentos do terreiro do Grupo de Caridade Flecha Dourada, no Rio Comprido, na Zona Norte. Ladrões levaram toda a fiação externa, um tablet, disjuntores e quebraram símbolos religiosos.

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O crime ocorreu na madrugada da última quinta-feira (4). O espaço está localizado em um sobrado na Rua do Matoso.

Segundo o grupo, os bandidos furtaram disjuntores, toda fiação externa, uma caixa de som amplificada, insumos, um ventilador, um tablet, fios de eletrodomésticos, mangueira, tomadas e interruptores. Além disso, os criminosos depredaram itens religiosos e quebraram parte do encanamento, o que causou um grande vazamento e inundou parte do prédio.

"Nosso terreiro não é um lugar de luxo. Trabalhamos com simplicidade, buscamos apenas ser cuidadosos e oferecer algum conforto a nossos médiuns e assistentes. Temos poucas coisas de valor comercial, todas conquistadas por meio de muito suor e dedicação de muitas pessoas que amam a nossa Casa", disse a instituição em uma postagem realizada nas redes sociais.

Os principais itens de valor religioso e afetivo foram poupados, o que levou o grupo a crer que não se trata de um crime de intolerância religiosa. A organização registrou o caso em uma delegacia e informou que há câmeras que podem ajudar na investigação.

"Neste mês que tem irradiação de Xangô e conta com a força de Exu, temos fé de que a justiça será feita da forma que o astral reserva. Seguimos focados em nos reestruturarmos o mais rapidamente possível para não interrompermos nossa missão de caridade", afirmou.

A previsão para o terreiro voltar a funcionar é na próxima terça-feira (9). Pelas redes sociais, a instituição pediu doações por PIX para poder reconstruir o espaço.

Questionada, a Polícia Civil ainda não respondeu. O espaço está aberto para manifestação.