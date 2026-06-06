Dinheiro, munições e celulares foram apreendidos - Divulgação

Dinheiro, munições e celulares foram apreendidosDivulgação

Publicado 06/06/2026 12:38

Um casal foi preso em flagrante na noite desta sexta-feira (5) durante uma ação de PMs da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Complexo do Alemão, em Inhaúma, na Zona Norte.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe interceptou um veículo suspeito na Estrada Adhemar Bebiano. Durante a abordagem, os agentes perceberam que a mulher, que estava no banco traseiro do carro, aparentava esconder algo sob o vestido.

Ao ser questionada, a mulher retirou do local munições de pistola, munições de calibre 5.56 mm e um pacote contendo dinheiro em espécie. Ao todo, foram apreendidas 150 munições calibre 9 mm, 100 de calibre 5.56 mm e R$ 14 mil em dinheiro.

A dupla informou que o material seria transportado para o município de Itaguaí.

O casal foi encaminhado, junto com todo o material, para a 44ª DP (Inhaúma), que registrou o caso.