Dinheiro, munições e celulares foram apreendidosDivulgação
Casal é preso com munições de fuzil e pistola em Inhaúma
Dupla também estava com R$ 14 mil em espécie
Washington é aqui?
No ambiente político polarizado do Brasil, as decisões tomadas pelo governo Trump repercutem por aqui e se transformam em bandeira para a campanha eleitoral
Plantio de mudas nativas reúne voluntários na Praia de Ipanema
Evento marcou o Dia Mundial do Meio Ambiente
Mulher assassinada a facadas é sepultada em São Gonçalo
Ex-companheiro de Fernanda Lima Martins Freitas Guedes foi preso em flagrante por feminicídio
MP recorre para reverter decisão que permitiu perdão judicial a Monique Medeiros
Promotor considera que houve uma irregularidade na votação provocada por uma pergunta feita aos jurados
Jovem é encontrado morto com sinais de espancamento em Cascadura
Vítima, no entanto, não teve a identidade revelada
Grupo faz manobras arriscadas com carros esportivos na Barra da Tijuca
De acordo com a Guarda Municipal, foram aplicadas sete multas de trânsito
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