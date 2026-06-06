Suspeito foi preso na açãoReprodução / Redes Sociais

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Romulo Cunha
Rio - Policiais militares recuperaram um caminhão roubado, na noite desta sexta-feira (5), em Coelho Neto, na Zona Norte. O veículo transportava uma carga de carne avaliada em mais de R$ 158 mil.
Segundo a PM, agentes do 41º BPM (Irajá), com apoio do 9º BPM (Rocha Miranda), conseguiram interceptar o caminhão após um cerco tático na região.
As equipes prenderam um suspeito e apreenderam uma réplica de pistola. A ocorrência foi encaminhada à 39ª DP (Pavuna).
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Suspeito foi preso na ação
Suspeito foi preso na ação
Réplica de pistola foi apreendida na ação