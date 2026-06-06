Suspeito foi preso na ação - Reprodução / Redes Sociais

Suspeito foi preso na açãoReprodução / Redes Sociais

Publicado 06/06/2026 09:50

Rio - Policiais militares recuperaram um caminhão roubado, na noite desta sexta-feira (5), em Coelho Neto, na Zona Norte. O veículo transportava uma carga de carne avaliada em mais de R$ 158 mil.

Segundo a PM, agentes do 41º BPM (Irajá), com apoio do 9º BPM (Rocha Miranda), conseguiram interceptar o caminhão após um cerco tático na região.

As equipes prenderam um suspeito e apreenderam uma réplica de pistola. A ocorrência foi encaminhada à 39ª DP (Pavuna).