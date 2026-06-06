Mulher baleada foi levada para o Hospital do Andaraí - Arquivo / Agência O Dia

Mulher baleada foi levada para o Hospital do AndaraíArquivo / Agência O Dia

Publicado 06/06/2026 11:09

Uma mulher, que não teve a identidade divulgada, foi atingida por uma bala perdida durante uma perseguição envolvendo policiais e um suspeito no fim da tarde desta sexta-feira (5), na divisa entre os bairros de Vila Isabel e Engenho Novo, na Zona Norte.



De acordo com a Polícia Militar, equipes da motopatrulha do 1º Comando de Policiamento de Área (CPA) realizavam a abordagem de uma motocicleta na Rua Barão do Bom Retiro quando o condutor tentou escapar.



Durante a fuga, o homem colidiu contra um veículo e fez disparos contra os policiais. Em seguida, ele abandonou o veículo e correu em direção à Morro São João, no Engenho Novo.



A pedestre baleada foi socorrida e encaminhada ao Hospital Federal do Andaraí, onde permanece internada em estado estável.

Segundo a Policia Civil, caso foi registrado na 25ª DP (Engenho Novo). A Polícia Civil informou que as armas dos agentes envolvidos passarão por perícia e que as imagens das câmeras corporais já foram requisitadas. As investigações seguem para esclarecer as circunstâncias da ocorrência.