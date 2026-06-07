Acidente interditou totalmente a pista sentido Itaboraí - Reprodução / Redes Sociais

Acidente interditou totalmente a pista sentido ItaboraíReprodução / Redes Sociais

Publicado 07/06/2026 08:42

Rio - Um homem morreu e outras seis pessoas ficaram feridas depois de uma colisão entre três carros, seguida de um capotamento, na noite deste sábado (6), na BR-101, altura do Jardim Catarina, em São Gonçalo, na Região Metropolitana.

O acidente aconteceu no sentido Itaboraí por volta das 18h30. Segundo o Corpo de Bombeiros, militares do quartel de São Gonçalo prestaram socorro à uma mulher e um homem, com ferimentos leves, e a um outro homem, com lesões graves. Os três foram encaminhados para o Hospital Estadual Alberto Torres, ainda em São Gonçalo.

De acordo com a assessoria do hospital, quatro pessoas deram entrada na unidade. Um homem de 30 anos não resistiu aos ferimentos. Um segundo homem, de 55, um terceiro, de 35, e uma mulher, de 45, seguem internados com quadro estáveis. As identidades das vítimas não foram reveladas.

A Arteris Fluminense, concessionária que administra a rodovia, informou que outras vítimas leves foram socorridas e encaminhadas para o Hospital Municipal Leal Júnior, em Itaboraí, na Região Metropolitana.

Devido ao acidente, a pista ficou totalmente interditada. O congestionamento chegou a 6 km. As duas faixas foram liberadas por volta das 21h.

Questionada sobre o assunto, a Polícia Civil ainda não respondeu. O espaço está aberto para manifestação.