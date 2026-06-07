Morte ocorreu próximo a um bar no bairro Sabugo - Reprodução / Redes Sociais

Morte ocorreu próximo a um bar no bairro SabugoReprodução / Redes Sociais

Publicado 07/06/2026 11:38

Rio - A Polícia Civil investiga a morte de um homem, ocorrida na noite deste sábado (6), em Paracambi, na Baixada Fluminense.

Segundo testemunhas, Welton da Silva Celestino foi baleado no próprio bar, na Estrada da Floresta, no bairro Sabugo. Moradores relataram intensos disparos na região. Uma outra pessoa também ficou ferida.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 24º BPM (Queimados) receberam acionamento para o Hospital Municipal de Paracambi depois de duas pessoas darem entrada feridas por disparos de arma de fogo. Na unidade, as equipes apuraram que as vítimas foram baleadas em um estabelecimento comercial.

Welton morreu após na unidade de saúde. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da segunda vítima e de sua identificação.

Testemunhas contaram aos policiais que dois criminosos em uma motocicleta efetuaram diversos disparos na direção da dupla e fugiram em seguida.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) instaurou um inquérito sobre o caso. De acordo com a corporação, os agentes da especializada realizam diligências para apurar as circunstâncias e autoria do crime.