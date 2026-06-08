Bombeiros combateram incêndio em imóveo na Rua Lopes Trovão, em Benfica - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Bombeiros combateram incêndio em imóveo na Rua Lopes Trovão, em BenficaReginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 08/06/2026 06:57

Rio - Um incêndio atingiu um imóvel comercial, onde funciona uma confecção, na Rua Lopes Trovão, próximo a Cadeg, em Benfica, na Zona Norte, na manhã desta segunda-feira (8). Segundo testemunhas, o fogo se alastrou em apenas uma sala do prédio.

fotogaleria

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acionamento ocorreu por volta das 5h30 e equipes dos quartéis de Benfica e Vila Isabel atuaram no local. Não houve vítimas.

Pela manhã, uma equipe do DIA esteve no local e conversou com testemunhas, que desconfiam que o incêndio teria começado após um usuário de drogas invadir o prédio para, supostamente, furtar objetos.