Bombeiros combateram incêndio em imóveo na Rua Lopes Trovão, em BenficaReginaldo Pimenta/Agência O DIA
Incêndio atinge imóvel comercial em Benfica
Segundo testemunhas, o fogo se alastrou em apenas uma sala do prédio
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