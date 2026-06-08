Bombeiros combateram incêndio em imóveo na Rua Lopes Trovão, em BenficaReginaldo Pimenta/Agência O DIA

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Ana Fernanda Freire
Rio - Um incêndio atingiu um imóvel comercial, onde funciona uma confecção, na Rua Lopes Trovão, próximo a Cadeg, em Benfica, na Zona Norte, na manhã desta segunda-feira (8). Segundo testemunhas, o fogo se alastrou em apenas uma sala do prédio.
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Bombeiros combateram incêndio em imóveo na Rua Lopes Trovão, em Benfica - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA
Bombeiros combateram incêndio em imóveo na Rua Lopes Trovão, em Benfica - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA
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Bombeiros combateram incêndio em imóveo na Rua Lopes Trovão, em Benfica - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA
Incêndio em imóvel comercial na Rua Lopes Trovão - Reprodução/BDRJ
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acionamento ocorreu por volta das 5h30 e equipes dos quartéis de Benfica e Vila Isabel atuaram no local. Não houve vítimas.
Pela manhã, uma equipe do DIA esteve no local e conversou com testemunhas, que desconfiam que o incêndio teria começado após um usuário de drogas invadir o prédio para, supostamente, furtar objetos.