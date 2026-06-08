Carro ficou totalmente destruído ao bater em poste na Avenida Vinte e Quatro de Maio - Reprodução / TV Globo

Carro ficou totalmente destruído ao bater em poste na Avenida Vinte e Quatro de MaioReprodução / TV Globo

Publicado 08/06/2026 07:54

Rio - Duas batidas de carros em postes acabaram com mortos e feridos, entre o fim da noite deste domingo (7) e o início da madrugada desta segunda-feira (8), na Zona Norte.

Por volta das 23h55, um automóvel ficou totalmente destruído, na Avenida Vinte e Quatro de Maio, altura da Rua São Paulo, no Sampaio. Um homem morreu no local. Sete pessoas ficaram feridas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, um segundo homem e uma mulher foram socorridos e encaminhados para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier; um terceiro homem e outras duas mulheres levados ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha; e mais duas mulheres ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro.

Ainda não há informações sobre a identidades das vítimas e estado de saúde dos feridos.

Por volta de 0h05, um veículo bateu em um poste na Avenida Brasil, altura de Guadalupe. Mais um homem morreu na ocorrência. Também não há informação sobre sua identificação.

Na manhã desta segunda-feira (8), uma pessoa morreu em um acidente envolvendo uma moto e um carro da concessionária Lamsa, na Linha Amarela, altura da Abolição, também na Zona Norte. De acordo com a empresa, a motocicleta acessou indevidamente a faixa reversível, devidamente sinalizada.

Por conta do acidente, serviço da pista reversível está interrompido para a atuação dos órgãos competentes. As equipes da concessionária permanecem no local prestando apoio à ocorrência.

Questionadas sobre os casos, a Polícia Civil ainda não respondeu. O espaço está aberto para manifestação.