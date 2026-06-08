O suspeito utilizava recursos tecnológicos avançados para acessar, armazenar e compartilhar conteúdo de abuso sexual envolvendo menores de idade - Reprodução/Polícia Civil

O suspeito utilizava recursos tecnológicos avançados para acessar, armazenar e compartilhar conteúdo de abuso sexual envolvendo menores de idadeReprodução/Polícia Civil

Publicado 08/06/2026 15:52

A Polícia Civil prendeu em flagrante, nesta segunda-feira (8), um homem acusado de armazenar material de abuso sexual infantojuvenil em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. A ação foi realizada por agentes da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) durante a Operação Dark Chain, que combate crimes sexuais praticados contra crianças e adolescentes no ambiente virtual.

Segundo as investigações, o suspeito, identificado como Fellipe Lescano de Araújo, utilizava recursos tecnológicos avançados para acessar, armazenar e compartilhar conteúdo de abuso sexual envolvendo menores de idade. O trabalho policial contou com apoio do Laboratório de Operações Cibernéticas (Cyberlab), do Ministério da Justiça, por meio do Núcleo de Operações em Criptoativos (NOC).

As apurações foram realizadas tanto na internet convencional quanto em ambientes da chamada Deep Web. Durante o monitoramento, os investigadores conseguiram identificar a participação do suspeito em redes voltadas à circulação desse tipo de conteúdo criminoso. Também foram detectadas movimentações financeiras realizadas por meio de criptoativos, que teriam sido utilizadas para viabilizar transações ligadas às atividades investigadas.

Com base nos elementos reunidos ao longo da investigação, a Polícia Civil solicitou à Justiça um mandado de busca e apreensão para a residência do investigado, pedido que foi autorizado pelo Poder Judiciário.

Durante o cumprimento da ordem judicial, os agentes localizaram diversos dispositivos eletrônicos pertencentes ao suspeito. Em uma análise preliminar dos equipamentos, foram encontradas centenas de imagens contendo cenas de abuso sexual infantojuvenil, configurando situação de flagrante delito.

Diante das evidências, os policiais deram voz de prisão ao investigado pelo crime previsto no artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que trata da aquisição, posse ou armazenamento de material pornográfico envolvendo crianças ou adolescentes.

Após os procedimentos de praxe na sede da DCAV, Fellipe foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Operação Dark Chain integra uma série de ações voltadas ao enfrentamento de crimes cibernéticos contra crianças e adolescentes e reforça a atuação conjunta entre a Polícia Civil do Rio e órgãos federais especializados no combate à exploração sexual infantojuvenil na internet.