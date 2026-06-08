Mestre Ciça diante da homenagem - Divulgação/Baródromo

Mestre Ciça diante da homenagemDivulgação/Baródromo

Publicado 08/06/2026 16:56

Acostumado a levantar troféus e comandar baterias campeãs na Marquês de Sapucaí, o mestre de bateria da Unidos do Viradouro, Ciça recebeu uma homenagem diferente neste domingo (7). O sambista foi transformado em personagem de uma pintura temática criada pelo Bar Baródromo para celebrar a chegada da Copa do Mundo de 2026.

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A obra, pintada em frente ao bar, tradicional reduto do carnaval na Tijuca, retrata Ciça levantando a taça de campeão mundial, numa mistura entre as duas maiores paixões populares do país: o futebol e o samba. A homenagem faz referência ao título conquistado pela Unidos do Viradouro no Carnaval deste ano, quando a escola sagrou-se campeã sob o comando da bateria liderada pelo mestre e o homenageando em enredo.A ideia partiu do empresário Felipe Trotta, proprietário do estabelecimento, que buscava uma forma de manter viva a tradição das ruas decoradas durante a Copa sem abrir mão da identidade carnavalesca da casa.“Estávamos buscando algo que remetesse ao carnaval e ao samba ao mesmo tempo e, dessa forma, chegamos à ideia de trazer o Mestre Ciça levantando a taça de campeão da Copa”, explicou.A arte foi criada pelo ilustrador e muralista Antonio Vieira, responsável por diversos trabalhos ligados ao universo das escolas de samba. Segundo ele, a escolha do homenageado foi natural.“Criar uma imagem sobre um personagem do carnaval tão querido como o Ciça é muito fácil. Ele é uma figura simpática, divertida e que todos amam. Tanto que quando chamei o Levi para me ajudar a pintar, quando ele soube quem era, topou na hora”, contou.O próprio Mestre Ciça esteve no local para conhecer a homenagem. Entre brincadeiras e emoção, aprovou o resultado.“Esse Ciça aí está mais bonito que eu”, disse, arrancando risadas dos presentes. Em seguida, destacou o significado do reconhecimento. “É mais uma homenagem para mim e para o samba.”Reconhecido como um dos principais mestres de bateria do carnaval carioca, Ciça acumula passagens marcantes por diversas agremiações e se tornou uma das figuras mais respeitadas da folia. A homenagem reforça sua importância não apenas para a Viradouro, mas para a cultura popular do Rio de Janeiro.