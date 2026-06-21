Um mandado de prisão contra o foragido foi cumprido na 89ª DP, em Resende - Foto: Reprodução

Um mandado de prisão contra o foragido foi cumprido na 89ª DP, em ResendeFoto: Reprodução

Publicado 21/06/2026 07:42

Rio – Uma ação conjunta entre as polícias Federal e Civil resultou na prisão de um idoso de 77 anos, foragido da Justiça pelo crime de estupro de vulnerável, em Resende, no Sul Fluminense. A captura ocorreu neste sábado (20).

De acordo com a PF, um levantamento de dados de inteligência levou as equipes a localizarem o homem na Rodoviária de Resende, momentos antes de ele embarcar em um ônibus com destino à cidade de Anápolis (GO).

Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão, expedido pela Vara Especializada no Combate à Violência contra a Mulher e Crimes Dolosos contra a Vida, da Comarca de Tocantins (MG). Participaram da ação agentes do Grupo de Capturas da Delegacia de Polícia Federal em Volta Redonda (DPF/VRA), da Superintendência Regional da PF em Roraima (SR/PF/RR) e da 89ª DP (Resende).

Após a formalidade, os policiais encaminharam o idoso ao sistema prisional do estado, onde ele permanecerá à disposição da Justiça.