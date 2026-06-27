Swing & Simpatia agita público no Parque Madureira em festa do Jornal O DiaAgência O DIA
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• Guaracamp
• Unisuam
Apoio institucional:
Subprefeitura da Zona Norte / Parque Madureira
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Swing & Simpatia agita público no Parque Madureira em festa do Jornal O DiaAgência O DIA
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