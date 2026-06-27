Swing & Simpatia agita público no Parque Madureira em festa do Jornal O Dia - Agência O DIA

Swing & Simpatia agita público no Parque Madureira em festa do Jornal O DiaAgência O DIA

Publicado 27/06/2026 20:55 | Atualizado 27/06/2026 21:50

Jornal O DIA ficou por conta do Rio - O encerramento do aniversário doficou por conta do Swing & Simpatia . Consagrado como um dos principais nomes do pagode romântico, o grupo subiu ao palco do Parque Madureira, Zona Norte do Rio, na noite deste sábado (27), para fechar o evento gratuito.

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"Um prazer estar no Parque Madureira nos 75 anos do Jornal O DIA. Honra gigantesca. Está lotado. Parabéns ao jornal, mandando ver com muita notícia a vera", disse o vocalista Luciano Becker.

A banda abriu o show com o sucesso "Toda Noite" e levantou o público. A apresentação seguiu com "A Amizade", do Fundo de Quintal, e "Eu Mereço Ser Feliz", do cantor Mumuzinho.

Em clima de Copa do Mundo, o Swing & Simpatia fez coro em homenagem a Rayan, ex-jogador do Vasco, com o canto de "Oi, boa noite! Será que vai ter gol do Rayan hoje?”.

Em seguida, o público aqueceu para o jogo da seleção brasileira contra o Japão, que acontecerá na segunda-feira (29), com o clássico "O Campeão (Meu Time)", de Neguinho da Beija-Flor.

Com trajetória iniciada na década de 1990, na Baixada Fluminense, o Swing & Simpatia construiu uma carreira de destaque no cenário musical. No começo da caminhada, o grupo recebeu o apoio da cantora Leci Brandão e também foi apadrinhado pelo grupo Os Morenos.

Atualmente formado por Luciano (vocal), Sandro (pandeiro), Maicon (teclado), Anderson (tantan), Dudu (bateria) e Jeffinho (surdo), o grupo mantém viva a identidade que conquistou o público ao longo dos anos.

O show encerrou a comemoração dos 75 anos do Jornal O DIA. Antes do Swing & Simpatia, passaram pelo palco os grupos Primeiro Amor e Sociedade do Samba.

Apoio:

Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro.



Apoio Especial:

• Guaracamp

• Unisuam



Apoio institucional:

Subprefeitura da Zona Norte / Parque Madureira