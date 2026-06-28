Populares socorrem homens baleados após discussão por vagaReprodução/ Redes Sociais
Segundo a Polícia Militar, agentes do 15º BPM receberam chamado para verificar um tiroteio no estacionamento do centro comercial. Naquele momento, os policiais constataram que um PM de folga havia se desentendido com o outro homem.
O proprietário de um veículo atingido também usou as redes sociais para relatar o susto. "Meu carro recebeu cinco tiros em virtude da briga de dois homens por vaga de estacionamento", escreveu o motorista, que teve a porta do passageiro, o pneu e o vidro alvejados. Ele agradeceu por não estar dentro do automóvel no momento dos disparos.
A PM acrescentou que acompanha o caso e que instaurará um procedimento administrativo para apurar as circunstâncias pela Corregedoria. O Corpo de Bombeiros não chegou a ser acionado.
O caso ficou registrado na 60ª DP (Campos Elíseos), que conduz as investigações. De acordo com a Polícia Civil, testemunhas já prestaram depoimento e agentes analisam imagens das câmeras de segurança do estabelecimento. Outras diligências estão em andamento para esclarecer a dinâmica do confronto.
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