Populares socorrem homens baleados após discussão por vaga - Reprodução/ Redes Sociais

Populares socorrem homens baleados após discussão por vagaReprodução/ Redes Sociais

Publicado 28/06/2026 10:07

Rio - Dois homens, ainda não identificados, terminaram baleados na noite deste sábado (27) após uma discussão por vaga de garagem no Shopping Outlet Premium de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Imagens que circulam nas redes sociais mostram as vítimas sendo socorridas por populares logo após o crime.



Segundo a Polícia Militar, agentes do 15º BPM receberam chamado para verificar um tiroteio no estacionamento do centro comercial. Naquele momento, os policiais constataram que um PM de folga havia se desentendido com o outro homem.

Nas redes sociais, frequentadores relataram momentos de pânico dentro do shopping. Testemunhas descreveram um cenário de correria. Alguns clientes precisaram se deitar no chão do estacionamento para se proteger dos disparos. "Muitas crianças... foi horrível, não desejo a ninguém", desabafou uma cliente na internet.



O proprietário de um veículo atingido também usou as redes sociais para relatar o susto. "Meu carro recebeu cinco tiros em virtude da briga de dois homens por vaga de estacionamento", escreveu o motorista, que teve a porta do passageiro, o pneu e o vidro alvejados. Ele agradeceu por não estar dentro do automóvel no momento dos disparos.

A corporação informou que, durante a confusão, ambos atiraram e acabaram feridos, sendo levados ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes. Três pistolas foram apreendidas, até o momento, não há detalhes sobre o estado de saúde dos baleados.



A PM acrescentou que acompanha o caso e que instaurará um procedimento administrativo para apurar as circunstâncias pela Corregedoria. O Corpo de Bombeiros não chegou a ser acionado.



O caso ficou registrado na 60ª DP (Campos Elíseos), que conduz as investigações. De acordo com a Polícia Civil, testemunhas já prestaram depoimento e agentes analisam imagens das câmeras de segurança do estabelecimento. Outras diligências estão em andamento para esclarecer a dinâmica do confronto.

* Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Raphael Perucci