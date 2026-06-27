Os atletas paraolímpicos Lucas Dutra, Evelyn Spangemberg, Rafael lellis - Erica Martin/Agência Brasil

Os atletas paraolímpicos Lucas Dutra, Evelyn Spangemberg, Rafael lellisErica Martin/Agência Brasil

Publicado 27/06/2026 21:14 | Atualizado 27/06/2026 21:29

Rio - Fundado em 1951, o jornal O DIA comemora 75 anos com uma festa gratuita no Parque Madureira, na Zona Norte, neste sábado (27). A celebração faz alegria do público, como dos Atletas paraolímpicos de bocha da Unisuam, tradicional instituição de ensino superior, que se divertem com as atrações. Os estudantes, ainda, pontuam a importância da acessibilidade do evento, que tornou a experiência ainda mais especial.

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Estudante de gestão pública, Evelyn Spangemberg, de 38 anos, comenta que rampas e mais acessos facilitaram a mobilidade com a cadeira de rodas. "Geralmente é muito difícil ter um evento totalmente acessível e nesse não tivemos nenhum problema. Deixamos o carro no shopping e foi super tranquilo chegar aqui. Tem espaço, tem rampa, tem banheiro acessível. Está perfeito", diz a atleta.



Evelyn também ressalta a empolgação ao aproveitar o festão junto com os amigos, Rafael Lellis, de 35, e Lucas Dutra, 22, ao som dos grupos Primeiro Amor, Sociedade do Samba e Swing & Simpatia. "Estou muito animada. Somos os famosos inimigos do fim", brinca ela, ao ressaltar a paixão por pagode.



De olho no palco e ansioso para a última atração, Rafael também reforça a animação do trio. "Nós três somos inimigos do fim. Está muito bom, muito maneiro", afirma o estudante de marketing.



Durante o evento, os atletas paraolímpicos realizaram demonstrações do esporte, que consiste em lançar bolas pesadas para deixá-las o mais próximo possível de uma bola menor (conhecida como bolim). A Unisuam, ainda, promoveu mais atividades com estudantes de fisioterapia, nutrição, estética e mais cursos, além de distribuírem brindes.



O Guaracamp, marca que leva a origem em Campo Grande, na Zona Oeste, no nome - também promoveu um jogo em que o público ganhou um bloco de notas personalizado. Além disso, durante um concurso de dança realizado no palco, os três participantes mais aclamados receberam kits. O momento gerou muita torcida, arrancando risadas do público. Estudante de gestão pública, Evelyn Spangemberg, de 38 anos, comenta que rampas e mais acessos facilitaram a mobilidade com a cadeira de rodas. "Geralmente é muito difícil ter um evento totalmente acessível e nesse não tivemos nenhum problema. Deixamos o carro no shopping e foi super tranquilo chegar aqui. Tem espaço, tem rampa, tem banheiro acessível. Está perfeito", diz a atleta.Evelyn também ressalta a empolgação ao aproveitar o festão junto com os amigos, Rafael Lellis, de 35, e Lucas Dutra, 22, ao som dos grupos Primeiro Amor, Sociedade do Samba e Swing & Simpatia. "Estou muito animada. Somos os famosos inimigos do fim", brinca ela, ao ressaltar a paixão por pagode.De olho no palco e ansioso para a última atração, Rafael também reforça a animação do trio. "Nós três somos inimigos do fim. Está muito bom, muito maneiro", afirma o estudante de marketing.Durante o evento, os atletas paraolímpicos realizaram demonstrações do esporte, que consiste em lançar bolas pesadas para deixá-las o mais próximo possível de uma bola menor (conhecida como bolim). A Unisuam, ainda, promoveu mais atividades com estudantes de fisioterapia, nutrição, estética e mais cursos, além de distribuírem brindes.O Guaracamp, marca que leva a origem em Campo Grande, na Zona Oeste, no nome - também promoveu um jogo em que o público ganhou um bloco de notas personalizado. Além disso, durante um concurso de dança realizado no palco, os três participantes mais aclamados receberam kits. O momento gerou muita torcida, arrancando risadas do público.

Apoio:

Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro.



Apoio Especial:

• Guaracamp

• Unisuam



Apoio institucional:

Subprefeitura da Zona Norte / Parque Madureira