Rute dos Santos, de 76 anos, é moradora da parte alta do Vidigal DIVULGAÇÃO
Tecnologia ajuda a reduzir falta d’água em áreas altas de favelas
Sistema de controle remoto de bombas já funciona em mais de 15 comunidades e busca dar mais regularidade ao abastecimento
Novo núcleo da Polícia Civil mira lavagem de dinheiro com criptomoedas
Equipe especializada dará suporte a delegacias em investigações financeiras e crimes virtuais
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Mulheres com mais idade têm dificuldade de se manter no mercado trabalho
Por conta do etarismo nas empresas, muitas acabam se encontrando no empreendedorismo
Muito além do futebol — 3
As conquistas importantes — no futebol, na geopolítica e na vida — dependem de se conhecer o terreno, lidar com as adversidades e se impor sobre os adversários
FOTOS! Veja os melhores momentos da festa dos 75 anos de O DIA
Celebração reuniu multidão no Parque Madureira
Atletas paralímpicos curtem shows nos 75 anos de O Dia: 'Está perfeito'
Jornal celebra aniversário com festão no Parque Madureira, Zona Norte, neste sábado (27)
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