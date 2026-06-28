Nas últimas semanas, operações das forças de segurança localizaram estruturas clandestinas de mineração de criptomoedas - DIVULGAÇÃO

Nas últimas semanas, operações das forças de segurança localizaram estruturas clandestinas de mineração de criptomoedasDIVULGAÇÃO

Publicado 28/06/2026 07:00

A Polícia Civil do Rio criou um núcleo especializado para apoiar investigações que envolvam criptomoedas e outros ativos digitais usados em esquemas criminosos. Batizada de Núcleo de Apoio às Investigações com Ativos Virtuais (NUCRIPTO), a estrutura vai atuar no rastreamento de movimentações financeiras suspeitas e auxiliar delegacias em apurações sobre lavagem de dinheiro e crimes financeiros.

O grupo ficará vinculado ao Departamento-Geral de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (DGCOR-LD) e terá função de fornecer suporte técnico às equipes responsáveis pelas investigações.