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FOTOS! Veja os melhores momentos da festa dos 75 anos de O DIA
Celebração reuniu multidão no Parque Madureira
Rio de Janeiro
FOTOS! Veja os melhores momentos da festa dos 75 anos de O DIA
Celebração reuniu multidão no Parque Madureira
Rio de Janeiro
Atletas paralímpicos curtem shows nos 75 anos de O Dia: 'Está perfeito'
Jornal celebra aniversário com festão no Parque Madureira, Zona Norte, neste sábado (27)
Rio de Janeiro
O DIA festeja 75 anos com muito pagode e samba em Madureira
No bairro considerado berço de ambos os gêneros musicais, cariocas ouviram sucessos do Primeiro Amor, Sociedade do Samba e Swing & Simpatia
Rio de Janeiro
Swing & Simpatia encerra festa de O DIA com sucessos
Grupo de pagode agitou multidão no Parque Madureira
Rio de Janeiro
Presidente do Grupo O DIA celebra aniversário de 75 anos do jornal e exalta leitores
Veículo de comunicação comemora trajetória com festa gratuita no Parque Madureira, na Zona Norte
Rio de Janeiro
Sociedade do Samba agita público em festa de O DIA no Parque Madureira
Grupo apresentou um repertório clássico de pagode
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