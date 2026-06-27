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FOTOS! Veja os melhores momentos da festa dos 75 anos de O DIA
Rio de Janeiro

FOTOS! Veja os melhores momentos da festa dos 75 anos de O DIA

Celebração reuniu multidão no Parque Madureira

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Festa de aniversário do O DIA acontece no Parque Madureira
Cacilda Muniz, de 65 anos, lê o Jornal O DIA em festa de aniversário no Parque Madureira
Kátia Ferreira levou os filhos Davi, de 5 anos, e Aylla, 7, a festa de aniversário do O DIA
Viviane Nascimento, representante do Marketing da Unisuam
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Megaestrutura montada no palco do Parque Madureira
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Swing & Simpatia agita público no Parque Madureira em festa do Jornal O Dia
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Trecho de vídeo institucional exibido na festa de 75 anos do Jornal O DIA
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Trecho de vídeo exibido na festa de 75 anos do Jornal O DIA
Andreza Leite, Emanuel Batista e a filha Pérola curtiram a festa
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