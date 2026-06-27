Thiago Feitosa, presidente do grupo O DiaDivulgação

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Mylena Moura
Rio - Lideranças do Grupo O Dia celebram os 75 anos do jornal. O presidente, Thiago Feitosa, ressalta a importância dos leitores na trajetória do veículo de comunicação, assim como a presença deles na festa gratuita, que acontece no Parque Madureira, Zona Norte, neste sábado (27).

"A imagem do Parque Madureira lotado talvez seja a maior homenagem que O DIA poderia receber nos seus 75 anos. O jornal sempre fez parte da rotina dos cariocas e ver tanta gente reunida para comemorar essa história mostra que esse vínculo continua forte", vibra Feitosa.
"Essa presença tem um significado enorme para todos nós. Ela reconhece o trabalho de gerações de jornalistas e profissionais que ajudaram a construir a credibilidade do O DIA e nos motiva a seguir evoluindo, sem perder a proximidade com quem nos acompanha todos os dias", completa o presidente.
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Caio Sá, diretor comercial do grupo O DIA - Erica Martin/Agência Brasi
A comemoração de 75 anos do Jornal O DIA ganhou ainda mais animação, na noite deste sábado (27), com show do Sociedade do Samba, uma das atrações do evento gratuito realizado no Parque Madureira, na Zona Norte. - Érica Martin/Agência O Dia
A comemoração de 75 anos do Jornal O DIA ganhou ainda mais animação, na noite deste sábado (27), com show do Sociedade do Samba, uma das atrações do evento gratuito realizado no Parque Madureira, na Zona Norte. - Érica Martin/Agência O Dia
Sociedade do Samba agita público com repertório de sucessos na festa do O DIA - Agência O Dia
Apresentação do grupo 'Primeiro Amor', no Aniversário de 75 anos do Jornal O Dia, no Parque Madureira, Zona Norte do Rio de Janeiro, na tarde deste sábado (27). - Érica Martin/Agência O Dia
Aniversário de 75 anos do Jornal O Dia, no Parque Madureira, Zona Norte do Rio de Janeiro, na tarde deste sábado (27). - Érica Martin/Agência O Dia
Aniversário de 75 anos do Jornal O Dia, no Parque Madureira, Zona Norte do Rio de Janeiro, na tarde deste sábado (27). - Érica Martin/Agência O Dia
Aniversário de 75 anos do Jornal O Dia, no Parque Madureira, Zona Norte do Rio de Janeiro, na tarde deste sábado (27). - Érica Martin/Agência O Dia
Aniversário de 75 anos do Jornal O Dia, no Parque Madureira, Zona Norte do Rio de Janeiro, na tarde deste sábado (27). - Érica Martin/Agência O Dia
Thiago Feitosa, presidente do grupo O Dia - Divulgação

Diretor comercial do Jornal O DIA, Caio Sá está aproveitando a festa com muita empolgação, embalada pela energia do público e apresentações dos grupos de pagode Primeiro Amor, Sociedade do Samba e Swing & Simpatia. "Com certeza [estou animado]! [...] Tem muita coisa para acontecer ainda. Tem vários shows super legais".

Caio pontua que não é todo dia que um jornal, fundado em 1951, celebra mais um ano. "É um dia muito feliz", comemora o diretor comercial.

Além dos shows, o evento conta atividades, distribuição de brindes, concurso de dança e muito mais. 
Apoio:
Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro.

Apoio Especial:
• Guaracamp
• Unisuam

Apoio institucional:
Subprefeitura da Zona Norte / Parque Madureira
 