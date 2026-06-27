Thiago Feitosa, presidente do grupo O DiaDivulgação
"A imagem do Parque Madureira lotado talvez seja a maior homenagem que O DIA poderia receber nos seus 75 anos. O jornal sempre fez parte da rotina dos cariocas e ver tanta gente reunida para comemorar essa história mostra que esse vínculo continua forte", vibra Feitosa.
Diretor comercial do Jornal O DIA, Caio Sá está aproveitando a festa com muita empolgação, embalada pela energia do público e apresentações dos grupos de pagode Primeiro Amor, Sociedade do Samba e Swing & Simpatia. "Com certeza [estou animado]! [...] Tem muita coisa para acontecer ainda. Tem vários shows super legais".
Caio pontua que não é todo dia que um jornal, fundado em 1951, celebra mais um ano. "É um dia muito feliz", comemora o diretor comercial.
Além dos shows, o evento conta atividades, distribuição de brindes, concurso de dança e muito mais.
Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro.
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Apoio institucional:
Subprefeitura da Zona Norte / Parque Madureira
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