Incêndio em fiação interdita rua próxima ao Nilton Santos - Reprodução COR

Incêndio em fiação interdita rua próxima ao Nilton SantosReprodução COR

Publicado 27/06/2026 19:01 | Atualizado 27/06/2026 19:03

Rio - Um incêndio em uma fiação interdita um trecho da Rua José dos Reis, na altura do setor oeste do estádio Nilton Santos, conhecido como Engenhão, no Engenho de Dentro, Zona Norte do Rio, na noite deste sábado (27). A ocorrência foi informada pelo Centro de Operações Rio (COR).

De acordo com o COR, equipes do Corpo de Bombeiros, da Guarda Municipal e da concessionária responsável pela rede elétrica atuam no local e o incêndio já foi controlado.

Até o momento, não há informações sobre vítimas. A orientação é que os motoristas evitem a região e utilizem a Rua General Clarindo como rota de desvio até a liberação da via.