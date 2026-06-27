Prisão foi realizada por agentes da 76ª DP (Niterói) - Divulgação / PCERJ

Prisão foi realizada por agentes da 76ª DP (Niterói)Divulgação / PCERJ

Publicado 27/06/2026 15:08

Rio - A Polícia Civil prendeu, neste sábado (27), uma suspeita de integrar uma quadrilha especializada em aplicar golpes em idosos. A mulher foi encontrada em Maricá, na Região Metropolitana.

As investigações da 76ª DP (Niterói) começaram após a filha de uma idosa denunciar que a mãe havia sido vítima de um golpe. Segundo o apurado, uma mulher apareceu na residência da vítima, em Itaboraí, outra cidade da Região Metropolitana, como suposta funcionária da assistência social da prefeitura. Ela, inclusive, usava um crachá para dar aparência de legitimidade e não levantar suspeitas.

De acordo com a corporação, a suspeita se aproveitou da vulnerabilidade da idosa para ter acesso à documentos pessoais e ao celular desbloqueado dela.

Com esses dados, foram realizados empréstimos, movimentações bancárias e abertura de contas, causando um expressivo prejuízo financeiro.

A 76ª DP realizou diversas diligências e localizaram a golpista em Maricá. Contra ela, havia um mandado de prisão em aberto por estelionato.



As investigações prosseguem para identificar outros envolvidos no esquema e dimensionar a extensão das fraudes praticadas pelo grupo.