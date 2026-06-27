Sociedade do Samba apresentou clássico repertório de pagode na festa do O DIA - Érica Martin / Agência O Dia

Sociedade do Samba apresentou clássico repertório de pagode na festa do O DIAÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 27/06/2026 20:57 | Atualizado 27/06/2026 22:07

Rio - A festa de aniversário de 75 anos do Jornal O DIA, realizada neste sábado (27), agitou o público com muito pagode e samba, no Parque Madureira, na Zona Norte. No bairro considerado o berço de ambos os gêneros musicais, cariocas ouviram sucessos dos grupos Primeiro Amor, Sociedade do Samba e Swing & Simpatia.

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O vocalista Rafa cantou vestindo a camisa da Seleção Brasileira. A comemoração ocorreu durante a disputa da Copa do Mundo. Classificado em primeiro no grupo, o Brasil enfrenta o Japão na segunda-feira (29) pela 16 avos de final.

"Um prazer estar nesse momento especial, 75 anos do Jornal O DIA, que sou apaixonado. Eu consumo, leio e pego as informações ideais. Estou muito feliz. O fato de ser em Madureira é que é a terra do pagode e do samba, nada melhor que comemorar esse dia especial aqui no Parque Madureira com essa galera feliz", disse.

O cavaquinista César Queiroz comentou sobre o convite para apresentação do grupo no aniversário. "O Primeiro Amor está muito feliz com esse convite. A gente preparou um show exatamente para esse dia porque aniversário não é todo dia que a gente faz", destacou.

O vocalista Renato Aquino valorizou a escolha de Madureira para a celebração de aniversário do O DIA. "É um lugar que tem muitas escolas de samba consagradas e vários artistas que são daqui. Para a gente, é uma honra muito grande participar dos 75 anos do Jornal O DIA, em um lugar que é repleto de musicalidade e de alegria. Muito bom e prazeroso estar aqui", contou.

O cantor Luiz Fernando Laurya também elogiou o palco. "O Parque é um dos lugares que agregam todo esse lazer, toda alegria e felicidade, dentro da realidade do Rio de Janeiro. A gente tocar nesse palco maravilhoso é um privilégio", ressaltou.

Encerrando a festa, o Swing & Simpatia apresentou seus sucessos. Consagrado no pagode e no samba, o grupo foi apadrinhado por Leci Brandão no início da carreira, nos anos 1990, na Baixada Fluminense.

"Um prazer estar aqui no Parque Madureira. Honra gigantesca. Está lotado. Parabéns ao Jornal O DIA, com 75 anos, mandando ver com muita notícia a vera", disse o vocalista Luciano Becker.

Sete décadas e meia de trabalho

A programação do aniversário de 75 anos reuniu grandes sucessos do pagode e do samba - justamente no bairro onde está localizada a quadra da Império Serrano - para comemorar a trajetória de um dos veículos de comunicação mais tradicionais do Brasil.

O evento comemorou a trajetória do jornal, que acompanhou as transformações do Rio de Janeiro, registrou momentos marcantes da vida dos cariocas e construiu uma relação de proximidade e confiança com seus leitores.

"A imagem do Parque Madureira lotado talvez seja a maior homenagem que O DIA poderia receber nos seus 75 anos. O jornal sempre fez parte da rotina dos cariocas e ver tanta gente reunida para comemorar essa história mostra que esse vínculo continua forte. Essa presença tem um significado enorme para todos nós. Ela reconhece o trabalho de gerações de jornalistas e profissionais que ajudaram a construir a credibilidade do O DIA e nos motiva a seguir evoluindo, sem perder a proximidade com quem nos acompanha todos os dias", ressaltou Thiago Feitosa, presidente do Grupo O DIA.

Fãs e leitores elogiam organização

O público do Parque Madureira dançou e cantou demais com as apresentações musicais. Assim como os shows, toda a organização do evento foi elogiada.

"Os shows foram excelentes, sensacionais. Tudo muito bom. Não tenho o que reclamar", disse Renata Santos, de 37 anos.

"O evento foi maravilhoso. Tudo muito organizado, sem briga e sem confusão. A parceria entre o parque e o Jornal O DIA foi excelente", comentou Paloma Santos, de 32.

Andreza Leite, 29, mora em frente ao parque e vibrou com a possibilidade de curtir um evento ao lado do marido, Emanuel Batista, 38, e da filha, Pérola, 9, no 'quintal de casa'. "Está maravilhosa. É perfeito [um evento tão perto de casa]. Meu salão fica em frente ao shopping, terminei de trabalhar e vim direto", fala a trancista.



A pequena é fã do grupo Swing & Simpatia. A mãezona, então, destaca que o evento traz alegria para todas as idades. "De repente se fosse em outro ambiente, não daria. [É um ambiente] muito familiar. O aniversário do Jornal O Dia animou o nosso fim de semana", diz Andreza.

"Geralmente é muito difícil ter um evento totalmente acessível e nesse não tivemos nenhum problema. Deixamos o carro no shopping e foi super tranquilo chegar aqui. Tem espaço, tem rampa, tem banheiro acessível. Está perfeito", contou Evelyn Spangemberg, de 38 anos.

No sexto período do curso, Ana Ventura, de 24 anos, teve a oportunidade de colocar em prática todos os seus aprendizados. "É uma experiência muito boa. É a minha primeira vez", destacou a aluna.

O Guaracamp também esteve presente e promoveu um jogo em que o público ganha um bloco de notas personalizado. Além disso, durante um concurso de dança realizado no palco, os três participantes mais aclamados pelo público ganharam um kit com bloco, caneta, copo e produtos da empresa. Foram eles: Alexandro Dias Pinto, Felipe Supino e Kamile Castro.