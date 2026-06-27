Ação da Unisuam na festa de aniversário de 75 anos do jornal O Dia parque Madureira - Erica Martin/Agência Brasil

Ação da Unisuam na festa de aniversário de 75 anos do jornal O Dia parque MadureiraErica Martin/Agência Brasil

Publicado 27/06/2026 17:56 | Atualizado 27/06/2026 19:41

Rio - O Jornal O DIA comemora 75 anos com um festão no Parque Madureira, na Zona Norte, neste sábado (27). O evento conta com shows gratuitos de pagode, distribuição de brindes, concurso de dança e muito mais.



A Unisuam, tradicional instituição de ensino superior, promoveu várias atividades, incluindo sessões de massagem feitas por estudantes de fisioterapia. No sexto período do curso, Ana Ventura, de 24 anos, teve a oportunidade de colocar em prática os aprendizados. "É uma experiência muito boa. É a minha primeira vez", contou a aluna.

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Formada na área pela própria instituição, Mariany Gomes monitorou os sete alunos que ofereceram os serviços. "É muito legal para nós também", falou a fisioterapeuta.



O evento também teve direito a apresentações dos cursos de nutrição, estética e mais, além da distribuição de brindes. Formada na área pela própria instituição, Mariany Gomes monitorou os sete alunos que ofereceram os serviços. "É muito legal para nós também", falou a fisioterapeuta.O evento também teve direito a apresentações dos cursos de nutrição, estética e mais, além da distribuição de brindes.

Integrante do marketing da universidade, Viviane Nascimento, de 38 anos, ressaltou a importância da iniciativa, que trouxe demonstrações dos atletas paraolímpicos de bocha.



"É importante estarmos aqui, principalmente, trazendo a iniciativa da acessibilidade", diz Mariany.



Os alunos também estão empolgados para curtirem o evento. "O pessoal está muito animado. Eles estavam empolgados e ansiosos para curtir o show", revelou.

O Guaracamp também promove um jogo em que o público ganha um bloco de notas personalizado. Além disso, durante um concurso de dança realizado no palco, os três participantes mais aclamados pelo público vão ganhar um kit cada.

Já o gerente do parque, que é o palco da celebração, Robson Luz, 49, destaca que a comemoração recebe pessoas de várias regiões do Rio. "O Jornal o Dia faz um evento maravilhoso para a comunidade, não só para a Zona Norte. Vem gente da baixada, do Zona Oeste, de várias partes".

O Presidente do Jornal O DIA, Thiago Feitosa, reforça a parceria crucial que possibilitou a festa aberta ao público. "Ficamos muito felizes em ver marcas tão relevantes enxergando valor em uma celebração como essa. Elas compreenderam que o público não cria vínculo apenas com produtos, mas também com experiências e histórias. Ao escolherem estar ao lado do O DIA neste momento, reforçaram uma conexão construída sobre confiança, credibilidade e proximidade com os cariocas. É um modelo de parceria em que a marca deixa de ser apenas patrocinadora e passa a fazer parte da experiência que o público leva para casa."

Apoio:

Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro.



Apoio Especial:

• Guaracamp

• Unisuam



Apoio institucional:

Subprefeitura da Zona Norte / Parque Madureira