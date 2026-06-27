Sociedade do Samba agita público com repertório de sucessosAgência O Dia
Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro.
Apoio Especial:
• Guaracamp
• Unisuam
Apoio institucional:
Subprefeitura da Zona Norte / Parque Madureira
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Sociedade do Samba agita público com repertório de sucessosAgência O Dia
Sociedade do Samba agita público em festa de O DIA no Parque Madureira
Grupo apresentou um repertório clássico de pagode
Incêndio em fiação interdita rua próxima ao Engenhão
Equipes dos Bombeiros, Guarda Municipal e concessionária atuam no local; não há informações sobre vítimas
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Evento gratuito acontece neste sábado (27) no Parque Madureira
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