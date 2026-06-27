Sociedade do Samba agita público com repertório de sucessos - Agência O Dia

Sociedade do Samba agita público com repertório de sucessosAgência O Dia

Publicado 27/06/2026 19:14 | Atualizado 27/06/2026 19:37

Jornal O DIA ganhou ainda mais animação, na noite deste sábado (27), com show do Rio - A comemoração de 75 anos doganhou ainda mais animação, na noite deste sábado (27), com show do Sociedade do Samba , uma das atrações do evento gratuito realizado no Parque Madureira, na Zona Norte.

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Após um período de pausa, o grupo retornou aos palcos no ano passado para celebrar 25 anos de carreira com uma formação composta pelos vocalistas Renato Aquino e Luiz Fernando, junto com os músicos Digo, Marquinhos e Kichute.

No repertório, clássicos como "Não Pedi Para Me Apaixonar", "24 Meses", "No Rádio" e "Um Beijo" marcaram presença e transformaram o Parque Madureira em uma grande roda de samba.

O Sociedade do Samba também revisitou faixas conhecidas do público, entre elas "Por Tão Pouco”, “Fato Consumado”, “Vá Com Deus”, “Trovão” e “Saudade da Gente”.

O vocalista Renato Aquino valorizou a escolha de Madureira para a festa de aniversário do O DIA. O bairro é considerado um dos berços do pagode e do samba.

"Madureira é um lugar que tem muitas escolas de samba consagradas e vários artistas que são daqui. Para a gente, é uma honra muito grande participar dos 75 anos do Jornal O DIA, em um lugar que é repleto de musicalidade e de alegria. Está sendo muito bom e prazeroso estar aqui", contou.

O cantor Luiz Fernando Laurya também elogiou o palco. "O Parque é um dos lugares que agregam todo esse lazer, toda alegria e felicidade, dentro da realidade do Rio de Janeiro. A gente tocar nesse palco maravilhoso é um privilégio", ressaltou.

A programação da festa de aniversário do Jornal O DIA começou com a apresentação de um DJ, seguida pelo grupo Primeiro Amor. O encerramento ficará por conta do Swing & Simpatia, a partir das 20h.

Apoio:

Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro.



Apoio Especial:

• Guaracamp

• Unisuam



Apoio institucional:

Subprefeitura da Zona Norte / Parque Madureira