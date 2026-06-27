Primeiro Amor cantou sucessos do pagode em festa de aniversário do Jornal O DIA - Érica Martin / Agência O Dia

Primeiro Amor cantou sucessos do pagode em festa de aniversário do Jornal O DIAÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 27/06/2026 17:47

Jornal O DIA, na tarde deste sábado (27), no Parque Madureira, na Zona Norte. Formado pelo vocalista Rafa e o cavaquinista César Queiroz, o grupo abriu a programação gratuita com repertório marcado por clássicos do pagode. Rio - Após o DJ Felippe Lima agitar o palco, o Primeiro Amor começou a série de shows do aniversário do, na tarde deste sábado (27), no Parque Madureira, na Zona Norte. Formado pelo vocalista Rafa e o cavaquinista César Queiroz, o grupo abriu a programação gratuita com repertório marcado por clássicos do pagode.

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Antes de subir no palco, o vocalista Rafa celebrou a festa. "Para mim é um prazer estar nesse momento especial, 75 anos do Jornal O DIA, que sou apaixonado. Eu consumo, leio e pego as informações ideais. Estou muito feliz de estar aqui. O fato de ser em Madureira é que é a terra do pagode e do samba, nada melhor que comemorar esse dia especial aqui no Parque Madureira com essa galera feliz", contou.

O cavaquinista César Queiroz comentou sobre o convite para apresentação do grupo no aniversário. "O Primeiro Amor está muito feliz com esse convite. A gente preparou um show exatamente para esse dia porque aniversário não é todo dia que a gente faz", destacou.

A banda embalou o público que foi ao evento com clássicos do pagode dos anos 1990 e 2000, como "Para Tudo", "Supera", "Insegurança", "Tempo de Aprender”, "Me Olha nos Olhos", "Timidez" e "O Amor Não Tem Culpa".

O grupo lançou a regravação da música "Sua Boca Mente", conhecida nas vozes de Ana Castela e Zé Felipe. "Está tocando para caramba e acho que muita gente conhece por diversos motivos. A gente gostaria de apresentar a nossa versão", disse o vocalista.

O sertanejo também ganhou vez com "Os Anjos Cantam”, "Flor” e "Logo Eu", sucessos da dupla Jorge e Mateus.

Rafa cantou vestindo a camisa da Seleção Brasileira. A festa de aniversário ocorre durante a disputa da Copa do Mundo. Classificado em primeiro no grupo, o Brasil enfrenta o Japão na segunda-feira (29) pela 16 avos de final.

Criado em 2013, em meio ao crescimento do pagode retrô no Rio, o Primeiro Amor conquistou espaço no cenário musical ao unir sucessos que marcaram época com uma proposta voltada à valorização do gênero.

Ao longo da trajetória, a dupla ganhou notoriedade com o evento "Mais Amor Por Favor" e consolidou o bloco Primeiro Amor como uma das atrações do Carnaval carioca, além do lançamento de três projetos audiovisuais.

A festa de 75 anos do Jornal O DIA contará, ainda, com apresentação do Sociedade do Samba, às 18h, e Swing & Simpatia, às 20h.

A programação reúne grandes sucessos do pagode e do samba - justamente no bairro considerado berço dos gêneros, com a Portela e Império Serrano - para comemorar a trajetória de um dos veículos de comunicação mais tradicionais do Brasil.

Apoio:

Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro.



Apoio Especial:

• Guaracamp

• Unisuam



Apoio institucional:

Subprefeitura da Zona Norte / Parque Madureira