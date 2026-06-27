Claudiceia, mais conhecida como NegraLi, curtiu o evento com a famíliaÉrica Martin / Agência O Dia

R
Rodrigo T. Ribeiro
O Parque Madureira foi palco da celebração, neste sábado (27), dos 75 anos do Jornal O DIA. Com programação gratuita e muito pagode, o evento reuniu famílias, amigos e moradores de diferentes regiões do estado em um dia de confraternização e entretenimento.
fotogaleria
Público celebra sucessos do pagode e samba na festa de aniversário do O DIA - Érica Martin / Agência O Dia
Cacilda Muniz, 65 anos, leitora do Jornal O Dia, aproveitou a festa - Érica Martin / Agência O Dia
Parceira do evento, a UNISUAM promoveu diversas atividades para o público - Érica Martin / Agência O Dia
Aniversário de 75 anos do Jornal O DIA, no Parque Madureira - Érica Martin / Agência O Dia
Público vibrou com evento no Parque Madureira - Érica Martin / Agência O Dia
Ação de marketing da Guaracamp durante anivérsario de 75 anos do jornal O DIA - Erica Martin / Agência O Dia
DJ Felippe Lima abriu festa de aniversário do O DIA - Érica Martin / Agência O Dia
Moradora da Praça Seca, Rosemere Vieira curtiu o evento no Parque Madureira - Rodrigo T. Ribeiro
Repórter Rodrigo T. Ribeiro conversou com o público entre os shows - Érica Martin / Agência O Dia
Claudiceia, mais conhecida como NegraLi, curtiu o evento com a família - Érica Martin / Agência O Dia

Moradora da Praça Seca, Rosemere Vieira destacou a satisfação em participar. “É um momento de satisfação encontrar o público, as pessoas vivendo uma comemoração. Um momento alegre. Eu fico muito satisfeita”, afirmou. Ela também deixou uma mensagem ao jornal: “Tudo de bom, Jornal O DIA. Feliz aniversário e que vocês continuem presentes na vida dos cariocas.”

Claudiceia, mais conhecida como NegraLi, moradora de Muriqui, em Mangaratiba, resumiu o clima da comemoração. “O clima em Madureira é de alto astral, alegria e famílias reunidas para curtir o sábado ao som de muito pagode”, disse, destacando o ambiente de descontração que marcou a celebração dos 75 anos de O DIA.
Serviço:

Aniversário de 75 anos do Jornal O DIA
Data: 27 de junho
Local: Parque Madureira
Entrada: Gratuita

Atrações:
15h – DJ
16h – Primeiro Amor
18h – Sociedade do Samba
20h – Swing & Simpatia

Apoio:
Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro

Apoio Especial:
- Guaracamp
- Unisuam

Apoio institucional:
Subprefeitura da Zona Norte/ Parque Madureira