Cacilda Muniz, de 65 anos, lê o Jornal O DIA em festa de aniversário no Parque Madureira - Érica Martin / Agência O Dia

Cacilda Muniz, de 65 anos, lê o Jornal O DIA em festa de aniversário no Parque MadureiraÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 27/06/2026 15:52

Rio - Os cariocas aproveitam a tarde deste sábado (27) para celebrar o aniversário do Jornal O DIA na festa que acontece no Parque Madureira, na Zona Norte. A programação conta com shows gratuitos de pagode e samba com os grupos Primeiro Amor, Sociedade do Samba e Swing & Simpatia.

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A celebração atraiu leitores assíduos como Amilcare César Silveira Jr., de 44 anos. "Sempre leio o jornal e sou assinante. Gosto muito da parte de esportes. Acho o jornal excelente e eu consigo me informar bem”, afirma.



O auxiliar de escritório destaca a matéria que gerou mais impacto nele. "A capa do 11 de setembro das Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Essa abalou o mundo".



Beatriz de Oliveira, de 47 anos, soube da festa no Parque Madureira pelas redes sociais e elogia a estrutura. "Está bem organizado e sem aquele tumulto de outros lugares. Tudo tranquilo e estou só aguardando os shows”, diz aos risos.



Já Cacilda Muniz, de 65, brinca ao contar que acompanhava o noticiário carioca pelo jornal impresso até a separação da filha. “Meu genro comprava todo dia, mas agora não estão mais juntos e eu olho pelo site”, destaca.



A idosa relata a expectativa para as apresentações que acontecerão. “Estou animada para assistir todas, gosto muito de pagode”.



Questionada sobre uma notícia marcante, a dona de casa revela que se emocionou ao ler sobre o recente desabamento de um imóvel na Ilha do Governador. “Teve a morte das irmãs, duas crianças…eu como mãe fiquei tocada”. A celebração atraiu leitores assíduos como Amilcare César Silveira Jr., de 44 anos. "Sempre leio o jornal e sou assinante. Gosto muito da parte de esportes. Acho o jornal excelente e eu consigo me informar bem”, afirma.O auxiliar de escritório destaca a matéria que gerou mais impacto nele. "A capa do 11 de setembro das Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Essa abalou o mundo".Beatriz de Oliveira, de 47 anos, soube da festa no Parque Madureira pelas redes sociais e elogia a estrutura. "Está bem organizado e sem aquele tumulto de outros lugares. Tudo tranquilo e estou só aguardando os shows”, diz aos risos.Já Cacilda Muniz, de 65, brinca ao contar que acompanhava o noticiário carioca pelo jornal impresso até a separação da filha. “Meu genro comprava todo dia, mas agora não estão mais juntos e eu olho pelo site”, destaca.A idosa relata a expectativa para as apresentações que acontecerão. “Estou animada para assistir todas, gosto muito de pagode”.Questionada sobre uma notícia marcante, a dona de casa revela que se emocionou ao ler sobre o recente desabamento de um imóvel na Ilha do Governador. “Teve a morte das irmãs, duas crianças…eu como mãe fiquei tocada”.

O evento também reune familiares. Katiana Ferreira, de 28 anos, aproveitou a celebração para trazer os filhos, Aylla, de 7, e Davi, de 5, para brincarem ao ar livre, curtindo o dia ensolarado.



A auxiliar administrativo estava aguardando as amigas, que a chamaram para curtir os shows. "Estou animada", conta a moradora de Honório Gurgel.

Gilson Reis, de 78 anos, comenta a longevidade do veículo. "Quando eu era mais novo só lia o DIA. O jornal é atualizado e eu sempre leio com minha mulher. Também gosto muito do Meia Hora”, relata o idoso, que participa da celebração com a companheira, Vilma Werneck, de 73.

A festa de aniversário do Jornal O DIA no Parque Madureira começou com apresentação do DJ Felippe Lima e contará ainda com shows dos grupos Primeiro Amor Sociedade do Samba, às 18h, e Swing & Simpatia, às 20h.

A programação reúne grandes sucessos do pagode e do samba - justamente no bairro considerado berço dos gêneros, com a Portela e Império Serrano - para comemorar a trajetória de um dos veículos de comunicação mais tradicionais do Brasil.

Com entrada gratuita, a expectativa é de que milhares de pessoas passem pelo parque ao longo do dia para acompanhar os shows e participar da comemoração dos 75 anos de um jornal que faz parte da história do Rio de Janeiro.

Serviço



Aniversário de 75 anos do Jornal O DIA

Data: 27 de junho

Local: Parque Madureira

Entrada: Gratuita



Atrações:

15h – DJ

16h – Primeiro Amor

18h – Sociedade do Samba

20h – Swing & Simpatia



Apoio:

Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro



Apoio Especial:

- Guaracamp

- Unisuam



Apoio institucional:

Subprefeitura da Zona Norte/ Parque Madureira