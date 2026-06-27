Cacilda Muniz, de 65 anos, lê o Jornal O DIA em festa de aniversário no Parque MadureiraÉrica Martin / Agência O Dia
A celebração atraiu leitores assíduos como Amilcare César Silveira Jr., de 44 anos. "Sempre leio o jornal e sou assinante. Gosto muito da parte de esportes. Acho o jornal excelente e eu consigo me informar bem”, afirma.
O auxiliar de escritório destaca a matéria que gerou mais impacto nele. "A capa do 11 de setembro das Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Essa abalou o mundo".
Beatriz de Oliveira, de 47 anos, soube da festa no Parque Madureira pelas redes sociais e elogia a estrutura. "Está bem organizado e sem aquele tumulto de outros lugares. Tudo tranquilo e estou só aguardando os shows”, diz aos risos.
Já Cacilda Muniz, de 65, brinca ao contar que acompanhava o noticiário carioca pelo jornal impresso até a separação da filha. “Meu genro comprava todo dia, mas agora não estão mais juntos e eu olho pelo site”, destaca.
A idosa relata a expectativa para as apresentações que acontecerão. “Estou animada para assistir todas, gosto muito de pagode”.
Questionada sobre uma notícia marcante, a dona de casa revela que se emocionou ao ler sobre o recente desabamento de um imóvel na Ilha do Governador. “Teve a morte das irmãs, duas crianças…eu como mãe fiquei tocada”.
A auxiliar administrativo estava aguardando as amigas, que a chamaram para curtir os shows. "Estou animada", conta a moradora de Honório Gurgel.
Aniversário de 75 anos do Jornal O DIA
Data: 27 de junho
Local: Parque Madureira
Entrada: Gratuita
Atrações:
15h – DJ
16h – Primeiro Amor
18h – Sociedade do Samba
20h – Swing & Simpatia
Apoio:
Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro
Apoio Especial:
- Guaracamp
- Unisuam
Apoio institucional:
Subprefeitura da Zona Norte/ Parque Madureira
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