Fernando Sampaio, dono da Outsider Tours, foi preso novamente - Reprodução / Redes Sociais

Fernando Sampaio, dono da Outsider Tours, foi preso novamenteReprodução / Redes Sociais

Publicado 27/06/2026 14:53 | Atualizado 27/06/2026 14:57

Ele estava com um mandado de prisão preventiva em aberto expedido pela 1ª Vara Criminal de Aracaju, do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (TJSE). Agentes da Polícia Federal cumpriram a decisão.

Em janeiro deste ano, Fernando foi preso em um prédio de luxo , em Balneário Camboriú, cidade turística do litoral catarinense, devido a outro processo por estelionato. O homem respondia em liberdade desde abril, quando o Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) concedeu habeas corpus, reconhecendo ausência de contemporaneidade e de necessidade da medida extrema no caso concreto.

A defesa de Fernando disse que, como justificativa para soltura, o juízo considerou o encerramento definitivo das atividades empresariais relacionadas aos fatos investigados.

O MPRJ afirmou que o trio induziu um cliente ao erro, descumprindo promessas. De acordo com o órgão, houve intenção de enriquecimento ilícito desde o início, causando um prejuízo estimado em mais de R$ 76 mil para a vítima, que havia comprado três pacotes distintos para as finais da Liga dos Campeões da Europa de 2024 e 2025, além de uma viagem para Israel. A denúncia indicou que os ingressos, passagens de avião e hospedagem não foram entregues.

Empresa alvo de operação

As apurações apontaram que os investigados comercializavam pacotes turísticos com passagens aéreas, hospedagens e ingressos para partidas de futebol no exterior. Contudo, não entregavam todos os serviços contratados pelas vítimas.

Na época, a Decon recebeu uma denúncia anônima de que a Outsider continuaria funcionando.

O que diz a defesa?

Em nota publicada nas redes sociais neste sábado (27), os advogados Felipe Raúl Haas e Fernando Martins Xavier de Almeida, que representam Fernando, informaram que receberam com surpresa a prisão. A defesa afirmou que, por não ter tido acesso à decisão judicial, não emitirão nenhuma manifestação técnica acerca dos fatos.

"Até o presente momento, a defesa ainda não teve acesso à íntegra da decisão judicial que fundamentou a decretação da prisão preventiva, circunstância que impede qualquer manifestação técnica responsável acerca dos fundamentos adotados pelo Juízo. Tão logo seja disponibilizado o inteiro teor da decisão, a defesa realizará sua análise jurídica e adotará, de forma imediata, todas as medidas processuais cabíveis perante as instâncias competentes, visando à tutela dos direitos e garantias constitucionais de Fernando Sampaio", diz o texto.



Os advogados reafirmaram a confiança nas instituições e no devido processo legal, reiterando que medidas restritivas de liberdade devem observar pressupostos legais e constitucionais.



"Por respeito ao sigilo processual, à atuação jurisdicional e à necessária responsabilidade institucional, outras manifestações serão realizadas apenas após o conhecimento integral da decisão. A defesa permanece confiante de que o reexame da medida pelas instâncias competentes permitirá o adequado controle jurisdicional da decisão, razão pela qual todas as providências jurídicas cabíveis serão adotadas de forma imediata", finaliza a defesa.