Sede da ABL, no Centro do Rio - Divulgação

Sede da ABL, no Centro do RioDivulgação

Publicado 27/06/2026 10:41

A Academia Brasileira de Letras, no Centro, vai promover, no dia 9 de julho, às 17h30, a apresentação de um espetáculo teatral baseado no livro “Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres”, de Clarice Lispector. A entrada é franca.

A obra conta a história da professora primária Loreley, mais conhecida como Lóri, que sai de Campos para o Rio em busca de uma liberdade impossível de ser alcançada numa cidade do interior.

Na trama, ela conhece Ulisses, um professor de filosofia, que irá se tornar o grande amor de sua vida. O que parecia ser um encontro fortuito, acaba se tornando um grande problema para Lóri, que, apesar de ter vivido alguns relacionamentos, nunca havia se apaixonado por ninguém daquela maneira. A narrativa acompanha o processo angustiante e prazeroso, característico dos amantes.

Nessa jornada, Lori segue em busca de si mesma e do prazer sem culpa. Ulisses funciona como um farol, iluminando os caminhos para que ela possa viver o grande amor.

A peça “O Livro dos Prazeres” traz no elenco Rafael Queiroz e Melise Maia, também responsável pela adaptação. A direção artística é de Ernesto Piccolo e a direção musical e trilha sonora, de Edu Lobo.