Criminosos teriam ateado fogo em pneus na Avenida Ayrton Senna - Reprodução/ Redes Sociais

Criminosos teriam ateado fogo em pneus na Avenida Ayrton SennaReprodução/ Redes Sociais

Publicado 27/06/2026 13:08

Rio - Uma operação da Polícia Militar na comunidade da Gardênia Azul, na Zona Oeste do Rio, provocou uma manhã de bloqueios e retenções em diferentes vias do entorno neste sábado (27). Em reação à investida dos militares, criminosos utilizaram ônibus, vans e caminhões para interditar ao menos cinco importantes corredores viários. Duas pessoas acabaram presas.



Agentes do Batalhão de Choque (BPChoque), do Batalhão de Ações com Cães (BAC) e do 18° BPM (Jacarepaguá) conduziram a ação. Na mobilização, os policiais detiveram dois suspeitos com rádios transmissores na região. A ocorrência foi registrada na 32ª DP (Taquara).



Logo após a intervenção policial, criminosos atearam fogo em pneus na Avenida Ayrton Senna, na esquina com a Rua Doutel de Andrade, na localidade conhecida como Favelão. As equipes conseguiram remover o material inflamável e liberar o tráfego no trecho.



Em outro ponto da Zona Oeste, por volta das 09h50, três veículos foram deixados sob o viaduto da Linha Amarela, interrompendo o fluxo na Avenida Geremário Dantas, na altura da Rua Edgar Werneck, em frente ao “Tijolinho”, na Cidade de Deus. Segundo informações repassadas às autoridades, os bandidos levaram as chaves de dois ônibus e de uma van antes de fugir. As empresas responsáveis enviaram cópias reservas, o que permitiu a retirada da frota e a liberação da via.



Já por volta das 11h30, a Avenida Tenente-Coronel Muniz de Aragão ficou parcialmente fechada após um caminhão da Coca-Cola ser atravessado na pista. PMs atuaram em conjunto com a fabricante para retirar o utilitário e normalizar o trânsito.



Pouco depois, às 11h40, a Estrada do Gabinal também registrou interdição parcial após um coletivo bloquear a passagem próximo a condomínios da área. O veículo foi removido e o fluxo restabelecido.



Ao longo da manhã, todas as ocorrências foram resolvidas e os acessos liberados. Segundo a Polícia Militar, a segurança permanece reforçada no bairro, com patrulhamento intensificado e monitoramento constante.







*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Raphael Perucci