Alexei Bueno - Reprodução / Redes sociais

Alexei BuenoReprodução / Redes sociais

Publicado 27/06/2026 11:50 | Atualizado 27/06/2026 12:38

Morreu, na madrugada deste sábado (27), aos 63 anos, no Rio, o escritor Alexei Bueno. Segundo informações de familiares, o poeta, ensaísta e editor lutava contra um câncer no fígado.



Nascido no Rio em 1963, Alexei formou-se em Letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Em 40 anos de trajetória, ficou conhecido por criar poemas com estrutura impecável e forte ligação com os grandes clássicos da literatura.

Conquistou duas vezes o Prêmio Jabuti - o mais tradicional do Brasil - além do Fernando Pessoa e de prêmios da Academia Brasileira de Letras e da Biblioteca Nacional. Traduziu para o português obras do escritor Edgar Allan Poe, assim como "As Quimeras", do literário francês Gérard de Nerval. A última obra do poeta, o livro ''A Chave Quebrada'', foi lançada em maio de 2026.



Amigos e familiares prestam homenagens nas redes sociais.

Ainda não há informações sobre sepultamento.

* Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Raphael Perucci

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