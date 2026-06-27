Partidos políticos precisam prestar informações ao TREDivulgação
De acordo com o TRE-RJ, todas as legendas que estiveram ativas durante algum período do ano passado, mesmo que não tenham arrecadado recursos ou realizado gastos no período, tem a obrigação de prestar contas, devendo apresentá-las por meio do Sistema de Prestação de Contas Anual (SPCA), disponível no Portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), identificando a origem dos valores recebidos, detalhando as despesas efetuadas e comprovando a aplicação de recursos públicos.
A autuação no Processo Judicial eletrônico (PJe) será feita automaticamente pela plataforma.
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