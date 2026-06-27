Armas, munições, celulares, cigarros e dinheiro em espécie foram apreendidos - Divulgação PMRJ

Armas, munições, celulares, cigarros e dinheiro em espécie foram apreendidos Divulgação PMRJ

Publicado 27/06/2026 10:36

Rio - Seis homens acabaram presos durante uma operação da Polícia Militar na madrugada deste sábado (27), na comunidade do Sem Terra, em Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio.



Segundo a corporação, agentes do 24º BPM (Queimados) receberam informações sobre a presença de uma liderança criminosa na Rua Parreiras. Durante as diligências na região, a equipe localizou e deteve os suspeitos.



Entre os capturados está um homem conhecido pelo apelido de "Chapadão", flagrado com uma pistola calibre .40. Um segundo suspeito também estava armado. Ao todo, os policiais apreenderam três pistolas.



Na ação, os militares também recolheram sete carregadores, 80 munições calibre .40, 19 munições calibre 9mm e 24 munições calibre .380. Os agentes ainda apreenderam 25 caixas de cigarros, dinheiro em espécie e sete aparelhos celulares.



Os presos e todo o material foram levados para a 50ª DP (Itaguaí), onde o caso foi registrado. O grupo acabou autuado em flagrante pelo crime de associação para o tráfico de drogas.



*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Raphael Perucci