Troca de tiros aconteceu na Estrada Benvindo de Novaes - Reprodução/Redes Sociais

Troca de tiros aconteceu na Estrada Benvindo de NovaesReprodução/Redes Sociais

Publicado 27/06/2026 12:10





O crime aconteceu por volta das 18h de sexta-feira (26), na portaria de um condomínio, que fica a menos de um quilômetro de um shopping da região. De acordo com a PM, equipes foram acionadas após a informação de que três homens haviam sido baleados dentro de um veículo Fiat Mobi prata. No local, os militares encontraram duas pessoas mortas dentro do carro e uma terceira caída ao lado do veículo. Todos foram atingidas por disparos de arma de fogo, e Vitor Lucas e João Paulo eram moradores do condomínio. Rio - A Delegacia de Homicídios vai investigar se o assassinato de três jovens na Estrada Benvindo de Novaes, no Recreio dos Bandeirantes , pode estar relacionado à venda de drogas sintéticas em condomínios na Zona Sudoeste. As vítimas foram identificadas como João Paulo Pereira de Vasconcelos, de 22 anos, Vitor Lucas Silva de Oliveira, 23, e Rodrigo Basílio Lemos, 23.O crime aconteceu por volta das 18h de sexta-feira (26), na portaria de um condomínio, que fica a menos de um quilômetro de um shopping da região. De acordo com a PM, equipes foram acionadas após a informação de que três homens haviam sido baleados dentro de um veículo Fiat Mobi prata. No local, os militares encontraram duas pessoas mortas dentro do carro e uma terceira caída ao lado do veículo. Todos foram atingidas por disparos de arma de fogo, e Vitor Lucas e João Paulo eram moradores do condomínio.

Setor de inteligência da Polícia Militar já apurou que o triplo homicídio pode estar relacionado à uma possível atuação de, pelo menos, uma das vítimas no fornecimento de drogas como skank e haxixe em condomínios localizados no Recreio, Barra da Tijuca e Jacarepaguá. Segundo levantamento, Rodrigo Basílio Lemos tinha registros por estelionato e lesão corporal.



João Paulo Pereira de Vasconcelos possuía uma anotação criminal por porte de drogas para consumo pessoal. Já Vitor Lucas Silva de Oliveira, não tinha nenhum antecedente registrado. Segundo testemunhas, os dois trabalhavam, respectivamente, com administração de empresas e motorista de aplicativo. Elas disseram à polícia que desconhecem o envolvimento deles com venda de drogas.



A apuração policial indica que Rodrigo Basílio havia deixado recentemente o sistema prisional e que estaria envolvido com o fornecimento de drogas sintéticas na região, principalmente, em condomínios. Também é apurado se ele possuía dívidas com traficantes e estaria envolvido em conflitos relacionados à distribuição de entorpecentes.



A investigação também vai tentar confirmar se as vítimas vinham recebendo ameaças de traficantes das comunidades do Fontela e Cesar Maia.



Outra linha investigativa aponta para possíveis desavenças com integrantes da milícia do Morro Dois Irmãos, que atuam em áreas de Jacarepaguá.

A polícia acredita que o crime tenha sido mesmo uma execução, por conta da maneira como a ação foi direcionada. Ate o momento, não houve nenhum relato de assalto ou subtração de bens das vítimas, o que, para os agentes, afastaria, inicialmente, a possibilidade de latrocínio (roubo seguido de morte).



Diligências já estão em andamento para apurar a autoria e a circunstâncias das mortes.



*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Raphael Perucci