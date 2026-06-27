Cerimônia foi realizada no Cemitério de Ricardo de AlbuquerqueDivulgação
O Dia Internacional de Luta contra a Tortura foi instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 1997.
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Cerimônia foi realizada no Cemitério de Ricardo de AlbuquerqueDivulgação
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Muito além do futebol — 3
As conquistas importantes — no futebol, na geopolítica e na vida — dependem de se conhecer o terreno, lidar com as adversidades e se impor sobre os adversários
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