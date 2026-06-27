Cerimônia foi realizada no Cemitério de Ricardo de Albuquerque - Divulgação

Cerimônia foi realizada no Cemitério de Ricardo de AlbuquerqueDivulgação

Publicado 27/06/2026 07:27

Rio - O Cemitério de Ricardo de Albuquerque, na Zona Norte, recebeu, nesta sexta-feira (26), uma cerimônia pelo Dia Internacional de Luta contra a Tortura. Promovido pelo Grupo Tortura Nunca Mais/RJ, o ato foi realizado em frente ao Memorial Tortura Nunca Mais e reuniu familiares de desaparecidos políticos, estudantes, pesquisadores e representantes de entidades de direitos humanos em homenagem às vítimas da tortura e em defesa da preservação da memória e dos direitos humanos.

Durante a cerimônia, os participantes realizaram leituras e homenagens às vítimas da violência de Estado, reafirmando a importância da preservação da memória histórica e da promoção dos direitos humanos para que violações dessa natureza não se repitam. O encontro também ressaltou o papel do Memorial Tortura Nunca Mais como espaço de reflexão, educação e conscientização.

Inaugurado em 2011, o memorial está localizado no Cemitério Ricardo de Albuquerque, onde foram encontradas, na década de 1990, 16 ossadas de pessoas desaparecidas por motivos políticos, enterradas como indigentes durante o período da ditadura militar. O espaço tornou-se um símbolo da luta por memória, verdade e justiça, recebendo regularmente atividades educativas e cerimônias em homenagem às vítimas da repressão política.



O Dia Internacional de Luta contra a Tortura foi instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 1997.







