Passageiros enfrentam longas filas no Terminal Deodoro - Rede Social

Passageiros enfrentam longas filas no Terminal DeodoroRede Social

Publicado 30/06/2026 06:16 | Atualizado 30/06/2026 07:31

Rio - A greve dos rodoviários entra no segundo dia nesta terça-feira (30). De acordo com o Rio Ônibus, apenas 1.350 coletivos estão circulando pelas ruas da cidade. A paralisação teve início às 0h de segunda-feira (29) e ocorre por tempo indeterminado.

Por conta disso, passageiros voltaram a enfrentar transtornos nesta manhã. No Terminal Deodoro, na Zona Oeste, imagens que circulam nas redes sociais mostram longas filas de pessoas à espera de ônibus.

AO VIVO: Passageiros enfrentam longas filas no Terminal Deodoro! pic.twitter.com/rgRE47GIHc — Tarifa Zero RJ (@tarifazerorj) June 30, 2026

Em nota, a prefeitura da cidade orienta a população para que dê preferência ao deslocamento por metrô, trens e barcas, serviços que operam normalmente e representam alternativas para o deslocamento no município.

Por volta das 7h, usuários chegaram a enfrentar problemas na Linha 1 do metrô. Em nota, a concessionária informou que os intervalos ficaram irregulares devido a um problema de sinalização entre as estações Glória e Catete. No entanto, a situação já foi normalizada.

Ainda de acordo com o Rio Ônibus, o número de veículos nas ruas é mais que o dobro em relação ao mesmo horário de segunda (29). Durante a madrugada, também não houve novos registros de vandalismo.

"Os Consórcios reforçam o apelo para que todos os motoristas e rodoviários compareçam às suas garagens, cumprindo a decisão judicial que determina a operação de pelo menos 50% da frota, de modo que a circulação de ônibus seja normalizada o quanto antes, em benefício da população carioca", disse em comunicado.

Já a Mobi-Rio afirma que dos 541 articulados projetados para operar na hora pico nesta terça-feira (entre 6h e 7h), um total de 361 estavam em circulação. Esse número representa 67% da operação programada.

A Justiça do Trabalho reconheceu a legalidade da greve, mas determinou que seja mantida, no mínimo, 50% da frota de ônibus em operação, por linha e itinerário, durante todo o período da paralisação.

De acordo com o Sindicato dos Rodoviários, a categoria vai participar de uma audiência de mediação com Tribunal Regional do Trabalho, às 11h desta terça (30). Logo em seguida, às 11h30 haverá uma assembleia com os rodoviários.



Segundo o presidente da instituição, Sebastião José, a expectativa é que os motoristas já saiam de lá com uma proposta de acordo para por fim a greve. A categoria reivindica reajuste salarial, alegando que os vencimentos estão defasados e cobram melhores condições de trabalho, com a instalação de banheiros e bebedouros nos terminais. Além disso, os trabalhadores também denunciam o aumento da violência, com sequestros e a utilização dos veículos como barricadas.



