Ação desta terça-feira (30) faz parte da Operação PatrinusDivulgação / MPRJ

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Manuella Viegas
Rio - Quatro policiais militares foram denunciados pelo Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (Gaesp/MPRJ) pelos crimes de peculato e comércio ilegal de arma de fogo. Nesta terça-feira (30), foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão contra um cabo e três sargentos da PM, nos municípios de Belford Roxo e Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, em mais uma fase da Operação Patrinus.

Segundo a denúncia, o cabo Michel Maia Rodrigues e os sargentos Marcio Pinto dos Santos, Rafael Carlos Barbosa Soares da Silva e George Santos da Silva ficaram com uma pistola calibre 9 mm apreendida durante uma ação em julho de 2021, na Comunidade da Caixa D’Água, em Belford Roxo. A arma foi vendida por R$ 6 mil, e os PMs dividiram o valor entre si.
Fotos, mensagens e áudios encontrados no celular de um dos investigados, além de movimentações bancárias, comprovaram a comercialização da pistola. De acordo com a denúncia, os acusados teriam se utilizado da posição de policiais militares e da confiança do cargo para praticar os crimes atribuídos a eles.

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Em maio de 2024, 13 PMs do 39º BPM (Belford Roxo) foram presos por vender armas e drogas apreendidas em ações de combate ao tráfico em Belford Roxo. As investigações apontam que os policiais cobravam propina de motoristas e mototaxistas. Já os comerciantes pagavam uma taxa semanal em troca de proteção.

No ano passado, duas operações também prenderam agentes. Em julho, nove policiais foram detidos por fazerem segurança armada de comerciantes durante o expediente. Já em agosto, 10 PMs acusados de receber propina semanal para prestar segurança a estabelecimentos de Belford Roxo foram presos.

Em maio deste ano, 11 PMs foram denunciados pelo MPRJ por receber propina de comerciantes para prestar serviços de segurança durante o expediente, em Belford Roxo.