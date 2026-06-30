Ação desta terça-feira (30) faz parte da Operação Patrinus - Divulgação / MPRJ

Ação desta terça-feira (30) faz parte da Operação PatrinusDivulgação / MPRJ

Publicado 30/06/2026 10:00

Rio - Quatro policiais militares foram denunciados pelo Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (Gaesp/MPRJ) pelos crimes de peculato e comércio ilegal de arma de fogo. Nesta terça-feira (30), foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão contra um cabo e três sargentos da PM, nos municípios de Belford Roxo e Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, em mais uma fase da Operação Patrinus.



Segundo a denúncia, o cabo Michel Maia Rodrigues e os sargentos Marcio Pinto dos Santos, Rafael Carlos Barbosa Soares da Silva e George Santos da Silva ficaram com uma pistola calibre 9 mm apreendida durante uma ação em julho de 2021, na Comunidade da Caixa D’Água, em Belford Roxo. A arma foi vendida por R$ 6 mil, e os PMs dividiram o valor entre si.

