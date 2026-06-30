Ação desta terça-feira (30) faz parte da Operação PatrinusDivulgação / MPRJ
Segundo a denúncia, o cabo Michel Maia Rodrigues e os sargentos Marcio Pinto dos Santos, Rafael Carlos Barbosa Soares da Silva e George Santos da Silva ficaram com uma pistola calibre 9 mm apreendida durante uma ação em julho de 2021, na Comunidade da Caixa D’Água, em Belford Roxo. A arma foi vendida por R$ 6 mil, e os PMs dividiram o valor entre si.
Operações semelhantes
Em maio de 2024, 13 PMs do 39º BPM (Belford Roxo) foram presos por vender armas e drogas apreendidas em ações de combate ao tráfico em Belford Roxo. As investigações apontam que os policiais cobravam propina de motoristas e mototaxistas. Já os comerciantes pagavam uma taxa semanal em troca de proteção.
No ano passado, duas operações também prenderam agentes. Em julho, nove policiais foram detidos por fazerem segurança armada de comerciantes durante o expediente. Já em agosto, 10 PMs acusados de receber propina semanal para prestar segurança a estabelecimentos de Belford Roxo foram presos.
Em maio deste ano, 11 PMs foram denunciados pelo MPRJ por receber propina de comerciantes para prestar serviços de segurança durante o expediente, em Belford Roxo.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.