Restante da estrutura tem risco de colapso, segundo Defesa Civil Municipal - Divulgação / Corpo de Bombeiros

Restante da estrutura tem risco de colapso, segundo Defesa Civil MunicipalDivulgação / Corpo de Bombeiros

Publicado 02/07/2026 07:52

Rio - O desabamento de uma residência em Pedra de Guaratiba, na Zona Oeste, que matou um pedreiro e deixou outras duas pessoas feridas nesta quarta-feira (1º) , aconteceu devido ao afundamento de um dos pilares do imóvel. Uma vistoria da Defesa Civil Municipal apontou risco iminente de queda.

De acordo com a Defesa Civil Municipal, o desmoronamento ocorreu na varanda da casa, que passava por uma obra sem acompanhamento técnico.

Durante a vistoria, equipes do órgão constataram que, na escavação para a construção de novas sapatas de fundação, houve o afundamento de um dos pilares, provocando o colapso da viga e da laje pré-moldada. Os técnicos também identificaram risco iminente de colapso da estrutura remanescente da laje.

Diante da situação, o imóvel foi interditado e o local, isolado, até que sejam adotadas as medidas necessárias para garantir a segurança da edificação.

Relembre o caso

O desabamento ocorreu na manhã desta quarta-feira (1º), na Estrada do Catruz. De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes do quartel de Campo Grande e do destacamento de Guaratiba foram acionadas para a ocorrência. Militares retiraram o pedreiro Carlos Eduardo Levino, de 36 anos, já sem vida dos escombros.

Outras duas vítimas foram resgatadas com ferimentos moderados, sendo uma delas identificada como Gabriel dos Santos Almeida, ajudante do pedreiro morto.

Ambas deram entrada no Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, também na Zona Oeste. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que Gabriel recebeu alta nesta quarta-feira (1º). Não há informações sobre identidade e quadro clínico da segunda pessoa ferida.

Equipes da Subprefeitura da Zona Oeste, da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Defesa Civil Estadual atuaram na ocorrência.

O caso é investigado pela 43ª DP (Guaratiba). Segundo a Polícia Civil, a perícia já foi realizada no local e agentes realizam diligências para apurar as causas e circunstâncias do desabamento.

Ainda não há informações sobre o enterro do pedreiro.