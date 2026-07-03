Prefeito de Maricá e vice-presidente nacional do PT, Washington Quaquá, se reuniu com o governador interino do Estado do Rio de JaneiroDivulgação
Washington Quaquá e prefeitos discutem propostas para o Rio com o governador Ricardo Couto
Encontro foi realizado nesta quinta-feira (2), no Palácio Guanabara
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