Prefeito de Maricá e vice-presidente nacional do PT, Washington Quaquá, se reuniu com o governador interino do Estado do Rio de Janeiro - Divulgação

Prefeito de Maricá e vice-presidente nacional do PT, Washington Quaquá, se reuniu com o governador interino do Estado do Rio de JaneiroDivulgação

Publicado 03/07/2026 00:20 | Atualizado 03/07/2026 00:21

Rio - O prefeito de Maricá e vice-presidente nacional do PT, Washington Quaquá, se reuniu nesta quinta-feira (2) com o governador interino do estado do Rio de Janeiro, Ricardo Couto, no Palácio Guanabara.

Ao lado dos prefeitos Ramon Dias Gidalte, de Casimiro de Abreu; Pedro Paulo Quinzinho, de Miguel Pereira; Dudu Reina, de Nova Iguaçu; Jonas Dico, de Três Rios; Breno José de Souza Junqueira, de Sapucaia; e Guilherme Fonseca Cardoso, de Porciúncula, Quaquá elogiou o choque de ordem que está sendo promovido pelo governador para sanear as contas do estado.

"O governador Ricardo Couto está organizando o estado e acabando com absurdos que existiam há muito tempo. Temos promovido ações semelhantes em Maricá, fazendo ajustes profundos nos contratos para podermos investir cada vez mais e melhor em projetos que beneficiem a vida do povo", disse Quaquá.

Washington Quaquá também afirmou que a boa relação estabelecida entre o governador Ricardo Couto e o presidente Lula vai beneficiar o povo do Estado do Rio.

"Apesar do governo ser apolítico e apartidário, o Rio precisava de uma relação republicana entre o governador do Rio e o presidente da República. O presidente Lula nunca pediu carteira de filiação a ninguém e está encantado com o governador Ricardo Couto. Quem vai ganhar com isso é o povo, são as cidades do Rio de Janeiro", afirmou o prefeito de Maricá.