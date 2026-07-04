Casal é preso com 10kg de maconha em Nova Friburgo - Foto: Reprodução/ PMERJ

Casal é preso com 10kg de maconha em Nova FriburgoFoto: Reprodução/ PMERJ

Publicado 04/07/2026 13:07

Rio - Um homem e uma mulher foram presos, nesta sexta-feira (3), com 10kg de maconha. O casal, ainda não identificado, foi abordado por policiais na Rodovia Presidente João Goulart (RJ-116) por agentes do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária.

A Polícia Militar apreendeu nove tabletes de maconha, que estavam escondidos no porta-malas do carro. O caso foi registrado na 151ªDP (Nova Friburgo) e os presos vão responder por tráfico de drogas. As drogas e o carro em que estavam foram apreendidos.