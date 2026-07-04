Casal é preso com 10kg de maconha em Nova FriburgoFoto: Reprodução/ PMERJ
Casal é preso com 10kg de maconha em Nova Friburgo
Homem e mulher vão responder por tráfico
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