Rinha de galo é descoberta em Duque de CaxiasDivulgação / PMERJ
No endereço, as equipes encontraram diversos indivíduos praticando maus-tratos aos animais. Imagens, divulgadas pela PM, mostram dezenas de galos presos em gaiolas de concreto e caixotes de madeira. A ocorrência foi encaminhada para a delegacia da área.
Proibida no Brasil, a rinha de galo é considerada crime ambiental por envolver maus-tratos e crueldade contra os animais. Quem promove, organiza ou participa da prática está sujeito à pena de detenção de três meses a um ano, além de multa.
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