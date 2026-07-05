Rinha de galo é descoberta em Duque de Caxias - Divulgação / PMERJ

Rinha de galo é descoberta em Duque de CaxiasDivulgação / PMERJ

Publicado 05/07/2026 07:29

Rio - Quinze pessoas foram detidas em flagrante por promover uma rinha de galo clandestina, neste sábado (4), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A Polícia Militar também resgatou 50 animais.

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A corporação informou que agentes do Comando de Polícia Ambiental (CPAm) receberam uma denúncia anônima e encontraram o local durante uma operação de combate aos crimes ambientais.



No endereço, as equipes encontraram diversos indivíduos praticando maus-tratos aos animais. Imagens, divulgadas pela PM, mostram dezenas de galos presos em gaiolas de concreto e caixotes de madeira. A ocorrência foi encaminhada para a delegacia da área.



Proibida no Brasil, a rinha de galo é considerada crime ambiental por envolver maus-tratos e crueldade contra os animais. Quem promove, organiza ou participa da prática está sujeito à pena de detenção de três meses a um ano, além de multa.