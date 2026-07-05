Entorpecentes foram encontrados com suspeitosFoto: Divulgação / PMERJ
Dois homens são presos com drogas na Baixada
Entorpecentes foram encontrados com os suspeitos
Artefato explosivo é encontrado no telhado de creche na Zona Norte
Esquadrão Antibombas foi acionado para a retirada segura do objeto
Chorume vaza em aterro e Inea faz alerta em Seropédica
Órgão ambiental confirmou extravasamento de chorume bruto e orientou população a evitar consumo de água de poços e rios da região
Homem das taças recebe alta após infarto e promete 'vida nova'
Conhecido por produzir réplicas da taça da Copa, Jarbas Meneghini passou por angioplastia e deixou o hospital neste fim de semana
Com passagem de nova frente fria, semana será de tempo instável no Rio
Sol pode aparecer de forma tímida, mas céu deve permanecer nublado
Motorista que atropelou seis jovens em Niterói é preso
Suspeito vai responder por tentativas de homicídio, omissão de socorro e condução sob efeito de álcool ou substância psicoativa
Homem é preso por furtar celular na Cinelândia
Vítima acionou agentes da Guarda Municipal logo após o crime
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