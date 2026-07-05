Entorpecentes foram encontrados com suspeitos - Foto: Divulgação / PMERJ

Entorpecentes foram encontrados com suspeitosFoto: Divulgação / PMERJ

Publicado 05/07/2026 09:19

Rio - Dois homens foram presos, na noite deste sábado (4), em São João de Meriti, Baixada Fluminense. Com ele, policiais militares encontraram três galões cheios de líquido semelhante à lança-perfume, frascos vazios, tabletes e cigarros de maconha. Os suspeitos ainda não tiveram a identificação divulgada.

Segundo a PM, agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) abordou o veículo na Via Light com a Rua Manoel Gama. Os homens e o material apreendido foram levados à 64ª DP (São João de Meriti), que investiga o caso.