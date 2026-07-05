Briga generalizada assustou quem passava pela Rua Barão de Mesquita, na Tijuca - Reprodução / Redes Sociais

Briga generalizada assustou quem passava pela Rua Barão de Mesquita, na TijucaReprodução / Redes Sociais

Publicado 05/07/2026 09:16

Rio - Uma briga generalizada assustou os lojistas da Rua Barão de Mesquita, na Tijuca, Zona Norte do Rio, na tarde deste sábado (4). O incidente, que aconteceu na calçada do Tijuca Off Shopping, envolveu entregadores por aplicativo e provocou o fechamento de estabelecimentos.



Imagem de uma câmera de segurança, que circula nas redes sociais, mostra um grupo se aproximando dos entregadores que estavam na calçada. Assim que o encontro acontece, dois deles começam a trocar socos e chutes.



No meio da confusão, eles chegam a invadir uma sorveteria, caindo por cima das mesas, cadeiras e plantas. Os que acompanham a briga acabam derrubando uma placa do estabelecimento e uma moto elétrica da loja ao lado.



Um grupo de seguranças privados e outras pessoas chegaram a tentar afastar a briga, mas não tiveram sucesso. A confusão tomou maiores proporções quando outros homens se envolveram.



Fora da imagem da câmera de segurança, dois deles acabaram quebrando a vidraça de uma banca de jornais que fica na calçada no meio da briga. Vídeos mostram eles agarrados no chão enquanto distribuíam socos. Um dos envolvidos chega a aparecer com o rosto sangrando.



Quando a pancadaria parecia ter acabado, os grupos voltaram a discutir, arremessaram pedras e saíram correndo. No meio da confusão, ao menos uma loja fechou as portas.



Ainda não se sabe o motivo da briga generalizada. A Polícia Militar informou que, de acordo com o 6º BPM (Tijuca), que é responsável pela área, não houve acionamento para a ocorrência.