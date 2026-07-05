38ª DP (Brás de Pina) - Pedro Teixeira/ Agência O Dia

38ª DP (Brás de Pina)Pedro Teixeira/ Agência O Dia

Publicado 05/07/2026 09:50

Rio - Um homem foi preso, nesta sexta-feira (3), por maus-tratos e negligência contra uma cadela em Cordovil, Zona Norte. Ainda não há informações sobre a identidade do acusado.

Agentes estiveram na casa do homem após receberem denúncias. Com apoio de médicos veterinários, os policiais encontraram a cadela vivendo em condições insalubres, com sinais de abandono, lesões na pele e infestação por pulgas.

O animal foi resgatado e encaminhado para atendimento veterinário. O caso foi registrado na 38ª DP (Brás de Pina), onde o homem acabou autuado pelo crime de maus-tratos.