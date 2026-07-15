Publicado 15/07/2026 12:00

Washington anuncia pedágio em Ormuz, recua em um dia e se proclama guardião de um estreito que não controla. Teerã responde que não recua nem um milímetro. Entre duas versões de soberania sobre a mesma água, o mar fica cada vez mais revolto para quem precisa de previsibilidade.

O Rio proíbe autopropelidos nas barcas enquanto o próprio município e o Contran ainda divergem sobre o que é ciclomotor. Cada norma nasce reativa, presa a um episódio. No país inteiro, a velocidade com que esses veículos crescem nas ruas supera a das autoridades em regulá-los.