Olga Aparecida, viúva do padeiro Ronaldo José Araújo - Reginaldo Pimenta / Agência O DIA

Olga Aparecida, viúva do padeiro Ronaldo José AraújoReginaldo Pimenta / Agência O DIA

Publicado 22/07/2026 15:41 | Atualizado 22/07/2026 15:56

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Durante a despedida, diversas pessoas usaram camisas com a foto de Ronaldo. Como forma de prestar as últimas homenagens, os presentes cantaram louvores e bateram palmas.

Ao DIA, Olga Aparecida, viúva de Ronaldo, contou que o casal planejava uma festa para comemorar os 16 anos de casado, mas o sonho foi interrompido pelo acidente.

"A gente ia fazer 16 anos de casado no dia 3 de agosto. A gente estava até programando uma festa para o nosso casamento, só que não deu tempo. É muito triste se despedir dele assim. Quando está doente, a gente aceita, mas quando é um acidente assim brutal, do jeito que foi... é muito difícil de aceitar", afirmou.

Segundo Olga, a espiritualidade é o que acalenta o coração neste momento, já que Ronaldo era considerado um homem religioso.

"A gente sabe que ele está na glória. Está na presença do Senhor. Ele era um homem de Deus que fez muitas amizades. A gente só tem ouvido falar bem dele, de como fez bem para as pessoas e como trouxe Jesus para a vida delas. Por onde ele passava, era bem visto. Não teve uma pessoa que falasse mal dele aqui. Ele é muito conhecido no bairro e todos vieram se despedir", disse.

Ronaldo era padeiro, trabalhava em uma rede de supermercados e morava em Cosmos com a mulher e os filhos. Além de familiares e amigos, vários colegas de trabalho deram o último adeus. No local, descreveram a vítima como uma pessoa maravilhosa.



Relembre o caso



Policiais militares do do 40º BPM (Campo Grande) faziam um patrulhamento na região quando identificaram duas motocicletas sem placas. Os condutores desobedeceram a ordem de parada e iniciaram uma fuga em alta velocidade.



Durante a perseguição, uma das motos perdeu o controle e atingiu Ronaldo, que estava na calçada da Rua Umbará, em frente à própria casa. O outro motociclista conseguiu escapar.



O padeiro chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande, mas não resistiu a uma parada cardiorrespiratória. Um dos motociclistas e o garupa também se machucaram. Eles receberam atendimento médico e foram presos em flagrante. O caso é investigado pela 35ª DP (Campo Grande).

*Colaboração: Reginaldo Pimenta