Ruas de Bangu, na Zona Oeste da cidade, foram prejudicadas - Reprodução/Rede Social

Ruas de Bangu, na Zona Oeste da cidade, foram prejudicadasReprodução/Rede Social

Publicado 07/10/2026 06:36





Confira os maiores acumulados registrados no período:



1º – Barra/Riocentro: 49,4 mm

2º – Avenida Brasil/Mendanha: 38,2 mm

3º – Bangu: 33,8 mm

4º – Jacarepaguá/Cidade de Deus: 17,2 mm

5º – Barra/Barrinha: 14,0 mm A chuva que atingiu a cidade do Rio na noite desta terça-feira (6) provocou alagamentos em diversas regiões. Segundo o Sistema Alerta Rio, os maiores acumulados foram registrados entre 19h e 21h. A região da Barra/Riocentro, na Zona Sudoeste, liderou o ranking.1º – Barra/Riocentro: 49,4 mm2º – Avenida Brasil/Mendanha: 38,2 mm3º – Bangu: 33,8 mm4º – Jacarepaguá/Cidade de Deus: 17,2 mm5º – Barra/Barrinha: 14,0 mm

Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver ruas completamente alagadas nas zonas Oeste e Sudoeste.

BURACO DO FAHIM FICA TOTALMENTE ALAGADO EM BANGU O Buraco do Fahim, em Bangu, na Zona Oeste do Rio, ficou completamente alagado após as fortes chuvas que atingiram a região. O local está submerso, com grande acúmulo de água, dificultando a passagem de veículos e pedestres. Buraco do Fahim — Bangu, Zona Oeste do Rio — PEGAVISAORJNEWS (@pegavisaorjnews) October 7, 2026

BANGU DEBAIXO D’ÁGUA APÓS CHUVA FORTE A chuva deixou a região da estação de Bangu com pontos de alagamento. Algumas ruas ficaram tomadas pela água, complicando a circulação e deixando o trânsito mais lento na região Bangu, Zona Oeste do Rio Motoristas e pedestres devem redobrar a atenção. — Natividade (@NatividadeMd) October 7, 2026

Recomendações em caso de chuva intensa



– Em caso de alagamento, não force a travessia de carro, a pé ou de bicicleta. Há riscos como correnteza, objetos cortantes, buracos e/ou doenças;



– Não fique na beira de córregos e rios;



– Redobre a atenção ao dirigir. Mantenha os faróis acesos;



– Permaneça em local seguro. Evite áreas com alagamentos.

Veja a previsão

Para esta quarta-feira (7), a previsão é de céu nublado a encoberto, com chuva fraca a moderada e isolada a qualquer momento. Há possibilidade de pancadas nos períodos da tarde e da noite. Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas estáveis, com mínima prevista de 20°C e máxima prevista de 29°C.

Na quinta-feira (8), o céu estará nublado a parcialmente nublado, entretanto, não há previsão de chuva. Os ventos estarão fracos a moderados. A temperatura máxima será de 28ºC e mínima de 21ºC.

Na sexta-feira (9) haverá redução de nebulosidade, elevação das temperaturas e não há previsão de chuva. Os ventos estarão fracos a moderados e os termômetros voltam a esquentar, com máxima de 34ºC e mínima de 20ºC.



No sábado (10), a previsão é de céu parcialmente nublado a nublado e chuva fraca a moderada, podendo ocorrer em caráter de pancadas isoladas a partir da noite. Os ventos estarão fracos a moderados, sendo mais intensos nos períodos da tarde e noite. A máxima será de 35ºC e mínima de 22ºC.



No domingo (11), o tempo permanece estável. Os ventos estarão fracos a moderados (até 51,9 km/h), sendo mais intensos na madrugada. Já a temperatura máxima será de 29ºC e mínima de 20ºC.