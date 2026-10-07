Ruas de Bangu, na Zona Oeste da cidade, foram prejudicadasReprodução/Rede Social
Confira os maiores acumulados registrados no período:
1º – Barra/Riocentro: 49,4 mm
2º – Avenida Brasil/Mendanha: 38,2 mm
3º – Bangu: 33,8 mm
4º – Jacarepaguá/Cidade de Deus: 17,2 mm
5º – Barra/Barrinha: 14,0 mm
BURACO DO FAHIM FICA TOTALMENTE ALAGADO EM BANGU O Buraco do Fahim, em Bangu, na Zona Oeste do Rio, ficou completamente alagado após as fortes chuvas que atingiram a região. O local está submerso, com grande acúmulo de água, dificultando a passagem de veículos e pedestres. Buraco do Fahim — Bangu, Zona Oeste do Rio— PEGAVISAORJNEWS (@pegavisaorjnews) October 7, 2026
BANGU DEBAIXO D’ÁGUA APÓS CHUVA FORTE A chuva deixou a região da estação de Bangu com pontos de alagamento. Algumas ruas ficaram tomadas pela água, complicando a circulação e deixando o trânsito mais lento na região Bangu, Zona Oeste do Rio Motoristas e pedestres devem redobrar a atenção.— Natividade (@NatividadeMd) October 7, 2026
Recomendações em caso de chuva intensa
– Não fique na beira de córregos e rios;
– Redobre a atenção ao dirigir. Mantenha os faróis acesos;
– Permaneça em local seguro. Evite áreas com alagamentos.
Veja a previsão
No domingo (11), o tempo permanece estável. Os ventos estarão fracos a moderados (até 51,9 km/h), sendo mais intensos na madrugada. Já a temperatura máxima será de 29ºC e mínima de 20ºC.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.